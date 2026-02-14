«Томская лыжня-1979»: как почти полвека назад в Томске устраивали лыжные забеги

14 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставил Ян Ковалёнок

Пока современный Томск восстанавливает силы после «Лыжни России», самое время вспомнить, как подобное мероприятие проходило почти полвека назад.

В архивах Александра Васильева сохранились уникальные фотографии «Томской лыжни» 1979 года. Тогда, в эпоху Егора Лигачева, лыжный спорт был национальной идеей, подкрепленной строгим партийным девизом, поэтому на лыжи вставали все — от мало до велика.

В этот день эпицентром спортивной жизни Томска становилась лыжная база «Южная». Там устраивали гуляния с гармонью и балалайками, веселили народ Дед Мороз, Снегурочка и скоморохи, а первые лица города поддерживали лыжников напутственными словами.

На финише всех спортсменов и гостей ждали горячий чай из самовара и горы румяных пирожков, некоторые из которых удивляют размерами — с ладонь. Лучших лыжников награждали на пьедестале почета, им вручали грамоты и небольшие подарки.

Как это было — смотрите в нашем материале.

Фото: предоставил Ян Ковалёнок

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».