Плановая проверка системы оповещения населения ждет жителей Томской области

На следующую среду, 4 марта, в Томской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Она будет включать запуск электросирен, громкоговорителей и замещением эфира общероссийских телеканалов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в 10.20 включатся электрические, электронные сирены и акустические системы оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Томичей просят соблюдать спокойствие при звучании сирен и прерывании теле- и радиовещании.

