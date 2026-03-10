18+
Томские ученые помогли придумать «наноловушки» для получения золота из электроотходов

Ученые Томского политеха вместе с китайскими коллегами придумали эффективный, экологичный и более безопасный способ извлечения золота из электронных отходов. Он предполагает использование новых двумерных органических каркасов (COF) со встроенными «наноловушками», сообщает пресс-служба вуза.

— Мы создали и исследовали три COF-структуры с различными вариантами азольных мостиков — с атомами азота, кислорода и серы. Они усилили электростатическое взаимодействие и обеспечили высокую селективность к золоту. Это делает нашу технологию более экологичной, поскольку для ее работы не нужны агрессивные химикаты. А структура COF позволяет сделать процесс переработки управляемым и увеличить его эффективность, — объясняет один из ведущих авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.

Чтобы понять механизм, ученые провели XPS анализ COF с и без золота, а также квантово-механическое моделирование этих структур. Реакция проходила под действием видимого света, который запустил фотокаталитическое восстановление золота внутри пор.

Результаты исследования показали, что разработанные COF могут эффективно адсорбировать 99,2% золота, причем разработанный материал способен захватывать золото массой в 4,6 раза превышающей его собственный вес. Разработку можно использовать для работы с примесями, а именно растворами золота, меди, никеля и других элементов.

В исследовании приняли участие ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха, Чжэцзянского научно-технического университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук.

