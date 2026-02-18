Шесть томских «Домов за рубль» нашли инвесторов с начала года

18 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С начала 2026 года в Томске шесть исторически ценных объектов нашли своих арендаторов в рамках муниципального проекта «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здания на Лермонтова, 45 ( объект деревянного зодчества), Красноармейской, 64а (объект деревянного зодчества и исторически ценный градоформирующий объект) и Загорной, 59 (исторически ценный градоформирующий объект) арендовал ИП Алоян Агван Геворгович.

Право аренды двухэтажного здания по ул. Р. Люксембург, 47, являющегося объектом деревянного зодчества и исторически ценным градоформирующим объектом, по результатам торгов приобрело ООО «Нахановича».

Дом на ул. Герцена, 15а (объект деревянного зодчества и исторически ценный градоформирующий объект) взяло в аренду ООО «Альянс». Восстановлением выявленного объекта культурного наследия по ул. Советская, 49/2 займется ИП Ефремова Татьяна Филипповна.

Договоры аренды с победителями торгов заключат в ближайшее время. В пресс-службе со ссылкой на заммэра по экономическому развитию Ирину Фрайндт отмечают, что власти видят большой интерес со стороны будущих арендаторов, которые «заинтересованы вдохнуть новую жизнь в исторические дома».

Всего на сегодняшний день заключено 74 договора на восстановление исторически ценных объектов в рамках программы. Полностью восстановлен 21 дом.

Узнать, как работает программа «Дом за рубль», можно в выпуске нашего совместного с мэрией города проекта «Анатомия Томска».

