Анатомия Томска. Дом за рубль-2024

26 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

В нашем очередном выпуске «Анатомии Томска» рассказываем о важной муниципальной программе, связанной с восстановлением исторического наследия города. Конечно же, это «Дом за рубль»!

На сегодняшний день в аренду инвесторам программы «Дом за рубль» передано уже 62 здания, из которых 12 восстановлены полностью или находятся на завершающей стадии. Также среди «домов за рубль» есть три памятника регионального значения, а порядка половины зданий относятся к объектам исторической среды. Показываем подробнее в «Анатомии Томска» — совместном проекте «Томского Обзора» и мэрии к 420-летию города.

— Программа была запущена в 2016 году и за это время, конечно, мы находились и продолжаем находиться в постоянном диалоге с арендаторами. Они, восстанавливая дома, говорят нам о трудностях, с которыми сталкиваются, и администрация старается помочь в решении этих вопросов, — рассказывает Наталья Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска. — За восемь лет в программе произошли позитивные изменения: мы упростили процесс согласования передачи отреставрированных объектов в субаренду.

Кроме того, мэр Томска Дмитрий Махиня принял решение о продлении льготной арендной платы еще на год, с трех до четырех лет. Это поможет инвесторам, у которых восстановление домов пришлось на время ковида и санкций.

По ее словам, изменения работают на привлечение не только томских, но также иногородних инвесторов: только за последние два года выходцы их других регионов арендовали пять домов. Интерес у потенциальных арендаторов виден уже на стадии торгов — за конкретные дома идет «борьба», объекты становятся целью инвесторов, они видят в них потенциал.

— Чтобы привлечь еще больше инвесторов, готовых вкладываться в Томск и дать новый импульс развития программе «Дом за рубль», мы планируем открыть центр в формате «одного окна» на ул. Белинского, 19. Выбор дома не случаен — это особняк известного архитектора Станислава Хомича, памятник архитектуры федерального значения. Дом — одна из визитных карточек нашего города, — говорит Бурова.

Какие реализованные «дома за рубль» можно считать флагманами проекта сегодня, на какие можно ориентироваться будущим потенциальным инвесторам? По мнению Натальи Николаевны, одним из знаковых стал первый дом, отремонтированный по программе, — здание на ул. Пушкина, 5, где в конце XIX века располагалась школа Воскресенской церкви. Его взяли в аренду в первый же год программы и сдали еще в 2018 году, сейчас здесь располагаются офисы.

Дом на Пушкина, 5 Фото: Вероника Белецкая

— «Лицом» программы можно считать дом на пр. Кирова, 27а. Инвестор в процессе восстановления сохранил здесь много аутентичных элементов — наличники, оригинальный трафаретный фриз. Также это пример научного восстановления дома, когда удалось сохранить 70% оригинальных бревен сруба. Над реставрацией дома трудилась бригада мастеров из Томской области. Также можно выделить недавно завершенный объект на Московском тракте, 7, где инвестор сохранил оригинальные старинные наличники и для строительства первого этажа использовал бревна, которые остались после разбора здания. Здание и век назад было примечательным, отличалось от других домов в городе — имело желтый оттенок фасада, тогда как другие дома были темными. При восстановлении удалось воссоздать исторический цвет фасада и наличников, а также вернуть на фронтон солярный знак, который был утрачен в 2014 году, — рассказала глава городского департамента управления муниципальной собственностью.

Дом на Кирова, 27а. Фото: Владимир Дударев

Арендатором здания на Кирова, 27а, как и участником ремонтных работ на Московском тракте, 7, выступил предприниматель Евгений Меняйло. Инвестировал в дом на Московском тракте в 2020-м году Дени Шахтомиров. Сейчас проект в процессе получения льготы, дом полностью сделан — по словам ремонтников, остались небольшие нюансы по отделке.

Тот самый солярный знак под крышей здания хорошо виден на фасаде.

— Дом планируем вводить в эксплуатацию в начале 2025 года, — говорит Евгений Меняйло. — С ним было относительно сложно работать, но решаемо: много декора, пришлось восстанавливать старый и делать новый. Он сложный, резной, ручная работа есть. Фото: Савелий Петрушев

Сейчас у дома на Московском тракте закончили благоустройство прилегающей территории, организовали подсветку здания. Чтобы сфотографироваться у здания, специально приезжают горожане и туристы. Фото: Савелий Петрушев

— В целом программа для города полезная. Да и за время своего действия она менялась в положительную сторону, — отмечает Евгений Меняйло. — Например, страхование: сейчас по новым объектам арендаторы-инвесторы могут быть выгодоприобретателями по страховым случаям в определенных условиях при подписанных им обязательствах. Сам факт, что такое возможно — уже хорошо. Увеличен срок восстановления, это тоже очень приятно. Отношение администрации города к инвесторам позитивное, диалог есть. Но до сих пор не решен вопрос о передаче этих объектов в собственность. Объекты культурного наследия и памятники передавать можно, мы имеем, как арендаторы, преимущественное право выкупа. Но стоимость включает в себя и выкупную стоимость земельного участка. Она практически у всех зданий, которые восстановлены или подлежат восстановлению, большая. Соответственно, коммерческая выкупная стоимость сопоставима с половиной стоимостью здания, это большие цифры. Таким образом инвестору восстановить дом за свой счет, а потом еще выкупать земельный участок, на котором он потом ничего не сможет построить, сложно, — считает предприниматель.

Сейчас по поручению мэра прорабатывается возможность передачи в собственность восстановленных домов инвесторам, отмечает Наталья Бурова.

— Цель программы — не просто восстановить некоторые объекты деревянного зодчества, пять-десять штук. Речь идет о большом количестве деревянных зданий, которые должны быть приведены в порядок, чтобы облик города был привлекателен, как для туристов, так и для местных жителей. Чтобы люди радовались, сколько много у нас сохранено объектов деревянного зодчества, — говорит Меняйло.

Для этого, по его мнению, необходимо и дальше развивать программу, чтобы росло количество сданных домов. И отмечает, что восстановленные объекты инициируют и развитие территорий вокруг себя:

— Мы восстанавливаем какой-то дом, делаем благоустройство территории и видим, что соседи — учреждения, ведомства и так далее — начинают свои какие-то рядом стоящие объекты благоустраивать. Они видят, что тут у нас красиво, а тут, например, мусорка или забор — «давайте уберем». По сути дела, «дома за рубль» выступают локомотивами, стимулами дальнейшего благоустройства окружающей территории.

Уверен он и в том, что все восстановленные в рамках программы дома — работа не для галочки, и не проекты, которые делаются исключительно из коммерческих соображений:

— Дома восстанавливают частники, имеющимися у них силами и видно, как все переживают и вкладывают душу в каждый проект. Изначально у тех, кто включается в программу, есть желание не просто вложить какие-то деньги и получить прибыль, но и сделать красивое место для города. Приятно осознавать, что ты сделал что-то красивое, а не просто кирпичную коробку построил. Мы восстанавливаем связь времен, поколений, она прослеживается. Все дома, участвующие в программе — исторические. Те, кто их проектировал и строил вкладывали душу в свои объекты, а мы сейчас реинкарнируем эти проекты. Конечно, это является предметом определенной гордости. Если бы проекта «Дом за рубль» не было, я сомневаюсь, что дома, которые сейчас мы планируем восстанавливать или уже восстановили, вообще бы существовали.

Все дома, включенные в программу: ноябрь 2024 г.

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов