Старые стены и новые технологии.

Два «дома за рубль» Евгения Калугина

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске начали вводить в строй здания, отреставрированные по программе «Дом за рубль». Томские предприниматели доказали: восстановить старый дом — реально; это является выгодным вложением средств и поднимает престиж компании.

Первой ласточкой стал деревянный дом по адресу: ул. Пушкина, 5. Его взял в аренду директор компании «Регион ДСК» Евгений Калугин, отреставрировал и разместил в нем свой офис. Евгений не только провел для нас экскурсию по обновленному зданию и рассказал, с чем он столкнулся в процессе его реставрации, но и показал свой новый «дом за рубль», на улице Октябрьской, работы над которым начались в этом году.

Дом на Пушкина

Пушкина, 5. Первый из восстановленных в Томске «домов за рубль» Фото: Вероника Белецкая

Дом на Пушкина, 5 был построен в 1893 годы рядом с Воскресенской церковью на средства купца Евграфа Кухтерина, и до революции в нем располагалась церковно-приходская школа. В советское время интерьер переделали под жилье, и со временем деревянный дом начал рушиться. Потом дом горел, крыша упала внутрь, пострадал декор. В 2016 году дом, включенный в список-701 в качестве объекта фоновой исторической застройки выставили на торги по программе «Дом за рубль»; тогда за его восстановление и взялся Евгений Калугин.

Евгений Калугин, директор ООО «Регион ДСК» Фото: Вероника Белецкая

— Из сохранившихся материалов, которые можно было перебрать и использовать, осталось процентов 20-30. Сам дом вообще состоял из трех частей. Видимо, основная часть была построена в 1893-м, а остальные потом пристраивались. Дальняя часть дома вообще не сохранилась, она была полностью сгоревшая, — рассказывает Калугин.

Части дома отделены друг от друга кирпичной брандмауэрной стеной Фото: Вероника Белецкая

— На пристройке даже нет элементов декора, так было исторически. А с основной части при пожаре элементы декора сняли и забрали соседи, а потом отдали нам. Многие люди, что живут рядом, радеют за деревянные дома, — рассказывает инвестор.

Максимально сохранив внешний вид здания, застройщик переделал интерьер под свои нужды. Муниципальная программа вполне позволяет это сделать, хотя и на определенных условиях.

— Мы беремся только за дома фоновой застройки. Располагаются такие дома не супер-пупер, не на первой линии города, но только их мэрия разрешает восстанавливать по нашим технологиям, — объясняет Евгений. — Для нас обязательно, чтобы внутри было полностью открытое пространство. Если дом — памятник, то этого сделать нельзя, там перегородки должны сохраниться такие, какие были исторически. Мы же просто снесли перегородки и провели все современные коммуникации: вентиляцию, компьютерные сети, полы с подогревом, полную систему автоматического управления.

Внутри исторического здания скрывается современный офис Фото: Вероника Белецкая

При восстановлении здания компания использовала технологию каркасного домостроения. Брус снаружи не несет никакой конструктивной нагрузки, внутри стоят специальные усиливающие стойки, к стойкам приделан утеплитель и гипсокартон. Это объясняется требованиями по энергоснабжению.

Брус снаружи не несет конструктивной нагрузки Фото: Вероника Белецкая

— Есть требования по подключению тепла, — говорит Калугин. — По сегодняшним нормам толщина дерева должна быть 50 сантиметров, если меньше — то вам не разрешают подключать отопление. Энергетики понимают, что будет перерасход, а за это платишь огромные деньги. И даже если заплатишь, так как мы всего лишь арендаторы, а не собственники, нужно это решать через специальную комиссию в мэрии. А дальше нужно будет разбираться с пожарными структурами...

Дом на Пушкина, 5 — первый «дом за рубль», вошедший в эксплуатацию. Инвестор оплатил аренду, и сейчас офис семейной компании «Регион ДСК» по производству окон и мебели уже работает.

Рядом с домом установлен щит с исторической справкой о здании Фото: Вероника Белецкая

— Так как это была первая ласточка, на восстановление у нас ушло 18 месяцев. Дом на Октябрьской, 30 планируем сделать за 12 месяцев, — добавляет Калугин. Также он пригласил нас посмотреть, как ведутся работы.

Дом на Октябрьской

Октябрьская, 30: работа в разгаре Фото: Вероника Белецкая

Второй «дом за рубль» также находится вблизи церкви — у Свято-Троицкой, и тут также оказались полезные для восстановительных работ соседи.

— Здесь вообще нашелся дедушка, который сказал: «Я в этом доме жил 30 лет и все помню». И он все-все нам нарисовал, так как фотографий дома было недостаточно, и здание находилось в плохом состоянии, к тому же несколько раз перестраивалось. Так что мы с мэрией согласовали проект дома, скажем так, по воспоминаниям этого мужчины, — рассказывает Калугин.

В проекте дома учтены воспоминания старожила Фото: Вероника Белецкая

По словам арендатора, дом находится в лучшем состоянии, чем был на Пушкина.

— Сейчас идут основные работы, противоаварийные мероприятия. Ставили стену на место, вытягивали домкратом. Здесь меняем только полностью сгоревшие части, а так используем старые бревна. Некоторые из них, правда, уже меняли в 30–40-е годы, — рассказывает предприниматель.

При реставрации по возможности используются старые бревна Фото: Вероника Белецкая

Готовы окна — деревянные колоды. Они не открываются: часть окна снимают на лето, а когда холодает — ее вставляют обратно.

Готовы деревянные оконные коробки, а некоторые уже поставлены в проемы Фото: Вероника Белецкая

— Кирпичную стену мы хотели сохранить, как на Пушкина. Там мы просто покрасили стену, и очень красиво смотрится, а здесь технически нельзя. Она рушится. На втором этаже кирпичная стена была закрыта доской, верхнюю часть было видно; казалось, что она классненькая, а выяснилось, что нет. Мы вынуждены её бетонировать, иначе здание может рухнуть. Это не было запланировано, — говорит инвестор.

Кирпичный брандмауэр, по-видимому, придется бетонировать Фото: Вероника Белецкая

По словам Калугина, пересогласования с мэрией происходят часто, что занимает некоторое время. Например, решают вопрос с протянутыми проводами, что мешают при починке крыши. Но самые большие сложности не с самим восстановлением дома, а с получением разрешения на эксплуатацию.

— Проблема эксплуатации не только с подключением коммуникаций, а также с зонированием. Например, в этом доме нельзя располагать офисы, а магазины можно. Такая зона, плюс рядом церковь. Нужно учитывать такие тонкости, — объясняет Калугин.

Здесь нельзя располагать офисы, а магазины — можно Фото: Вероника Белецкая

Цветовая гамма дома будет выдержана в сине-белых тонах, в тон церкви и соседних домов, как и было исторически. Земля во время восстановления дома пока не в лучшем состоянии, однако всё это собираются преобразить.

Земельный участок возле здания также не в лучшем состоянии Фото: Вероника Белецкая

— Раньше в этом месте были каретники. Мы согласовываем с мэрией, чтобы взяться за их восстановление. Восстановим, чтобы это смотрелось как комплексная застройка. К тому же каретники — дополнительное здание под арендную площадь. Будет как техническое помещение для теплового узла и прочих коммуникаций, — объясняет Евгений.

Рядом с домом будут восстановлены и каретники Фото: Вероника Белецкая

Инвестор предполагает к 1 ноября 2019 года закончить все работы, кроме внутренней отделки. Также Калугин берётся ещё за один дом на переулке Кустарном, 6.

Евгений Калугин планирует продолжать восстановление домов по муниципальной программе Фото: Вероника Белецкая

Главным успехом в восстановлении деревянных домов он считает рациональный подход, в первую очередь к строительным коммуникациям.

— Мы понимаем, что здание брать не за то, какое оно красивое, а от обратного — смотреть возможность устройства отопления, канализации. Восстановить дом просто, а сдать в эксплуатацию — нет. Всё-таки нужно, чтобы восстановленный дом не просто стоял, а жил, — говорит Евгений Калугин.

Текст: Ульяна Сидорова

Тэги/темы: