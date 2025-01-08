Итоги года. Топ-5 интервью о культуре и музеях России — 2024
8 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания
Прошедший год был в Томске богатым на события, и участвовали в них не только томичи, но и приезжие эксперты из других городов. С некоторыми из них мы поговорили о культурных институциях России, подходах в музейной деятельности, книжных фестивалях, деревянном зодчестве Иркутска и уличных театрах.
Самые интересные и вдохновляющие герои в нашем дайджесте:
- «Фонарщики» рубцовских мест. Кто и как в небольшом селе сохранил единственный в России музей поэта Николая Рубцова
- Виктор Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока: «Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться со своим прошлым»
- Журналист Юрий Сапрыкин о книжных фестивалях, спецпроектах «Кинопоиска» и необходимости идти навстречу искусству
- Мой домик. Как учитель из Иркутска Юлия Железнова вместе со школьниками восстанавливает детали для деревянных зданий
- Анна Шишкина, «Странствующие куклы господина Пэжо»: «Зимой уличные спектакли тоже возможны!»
И еще одно интервью прошлого года с гостем нашего города, но родившимся в Томске и прожившим здесь значительную часть своей жизни — Глебом Успенским, основателем легендарной сибирской группы «Будни лепрозория».
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