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Итоги года. Топ-5 интервью о культуре и музеях России — 2024

Прошедший год был в Томске богатым на события, и участвовали в них не только томичи, но и приезжие эксперты из других городов. С некоторыми из них мы поговорили о культурных институциях России, подходах в музейной деятельности, книжных фестивалях, деревянном зодчестве Иркутска и уличных театрах.

Самые интересные и вдохновляющие герои в нашем дайджесте:

И еще одно интервью прошлого года с гостем нашего города, но родившимся в Томске и прожившим здесь значительную часть своей жизни — Глебом Успенским, основателем легендарной сибирской группы «Будни лепрозория».

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