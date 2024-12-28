Томичей приглашают на мастер-классы по созданию колядовочной маски

28 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 4 и 5 января, в томском Музее славянской мифологии пройдут мастер-классы по изготовлению колядовочных масок. Их проведет художница с большим опытом в сфере народного искусства Инна Стременная.

Как сообщают организаторы, участников мероприятий ждет погружение в фольклор и традиции русского праздника, а также возможность подготовиться к городским колядкам «С медведем по соседям».

Мастер-классы пройдут по ул. Загорная, 12. В субботу, 4 января, мероприятие стартует в 17.00, в воскресенье, 5 января — в 11.00. Стоимость билетов: 1 500 рублей.

12+

Напомним, Первый музей славянской мифологии в четвёртый раз проводит городской святочный праздник «С медведем по соседям» и возрождает колядовочные традиции в Томске. В 2025 году мероприятие пройдёт 11 января. Любой желающий сможет присоединиться к празднику через прямую трансляцию.

А узнать об истоках колядок, кто принимал или принимает участие в обрядах сегодня, а также — как вообще правильно «колядовать» можно в подкасте музея.

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