В Томске выпустили подкаст о колядках

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В Томске Первый музей славянской мифологии запустил подкаст, посвященный колядкам. Он будет включать пять эпизодов, в которых авторы поговорят с академиками, фольклористами, носителями народной культуры и психологами.

Как сообщают организаторы, в первом выпуске рассказывается об истоках колядок, кто принимал или принимает участие в обрядах сегодня, а также — как вообще правильно «колядовать». Во второй серии можно узнать, в кого превращались ряженые, а также зачем колядующие выворачивали шубы наизнанку.

В следующих выпусках расскажут о фирменных застольных блюдах и специальных играх, о нарядах, сказках и песнях, а ещё о том, как применять колядовочные традиции в XXI веке.

Среди спикеров подкаста российский писатель, теле- и радиоведущий, историк русской кухни, кандидат исторических наук Павел Сюткин, кандидат филологических наук, фольклорист, соведущая подкаста «Мрачные сказки» Надежда Рычкова, фольклорист, культуролог, кандидат филологических наук Наталья Петрова.

Также в проекте примут участие автор телеграм-канала «Унежить душу» Никита Лукинский, дизайнер, художник и автор бренда «Орнаменты» Любовь Тепцова и другие эксперты со всей страны.

Подкаст выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив до конца января 2025 года.

Послушать его можно на всех платформах.

Первый музей славянской мифологии четвёртый год подряд проводит городской святочный праздник «С медведем по соседям» и возрождает колядовочные традиции в Томске. В 2025 году мероприятие пройдёт 11 января. Любой желающий сможет присоединиться к празднику через прямую трансляцию.

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