Учитель и ученик. В Томске планируют установить памятник знаменитым врачам Курлову и Яблокову

9 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

История создания памятника двум светилам томской медицины, Михаилу Курлову и Дмитрию Яблокову, началась еще в конце прошлого столетия. Тогда эту идею активно продвигали известные академики Ростислав Карпов и Вячеслав Новицкий.

Сейчас установка памятника снова активно обсуждается: уже готов его макет и определено предполагаемое место размещения. Почему создание памятника заняло столько лет и кто сейчас занимается проектом — рассказываем в нашем материале.

Учитель и ученик

Профессор Михаил Курлов в центре, слева его ассистент Дмитрий Яблоков, 1927 г. Фото: из музея кафедральный школ СибГМУ

О знаменитом томском враче, основоположнике сибирской терапевтической школы, академике Дмитрии Яблокове его ученики говорят только с восхищением. По воспоминаниям современников, Яблоков был очень скромным, интеллигентным человеком, для которого из всех многочисленных регалий важнейшим было звание врача. Он всегда так подписывался, даже в важных официальных бумагах — «врач Яблоков». Вера Зыкова, заведующая музеем истории кафедральных научных школ СибГМУ, рассказывает о том, каким академика запомнила она:

— Я приехала в Томск из Прибалтики после ординатуры, работала на той же кафедре, что и Дмитрий Дмитриевич. Было 1 сентября, я сижу в ассистентской, еще никто не пришел. А про заслуженного врача Яблокова я много слышала, ведь это был один из первых академиков в Сибири. И вот я сижу, жду, в ассистентскую заходит уже старичок в болоньевом плаще, очень скромном, и соломенной шляпе, бесформенной, пожелтевшей. «Здравствуйте, а где все?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечаю. И он уходит, шаркая ногами. Потом прибегает наша ассистентка Людмила Михайловна Остапченко, спрашивает: «Дмитрий Дмитриевич был?» Я говорю: заходил старичок какой-то… А она, сейчас пойду ему скажу, что у нас аспирант появился. Мы вместе пошли знакомится. Я иду, конечно, внутри вся трепыхаюсь… Дмитрий Дмитриевич сидел за столом, а как меня увидел, встал, говорит: «садитесь, пожалуйста». А я же скромная, только начинала тогда, стала отказываться. На это Дмитрий Дмитриевич сказал: «да вы что, я не могу сидеть, если женщина стоит!» И он таким был: со всеми здоровался, ко всем по имени отчеству обращался — максимально уважительно относился к людям. Как-то про него рассказывали, что вместе со всеми он просидел в аэропорту, когда в Москве задержали рейс. Руководство предлагало пройти в комнату для отдыха, расположиться там, но он не пошел, сказал, как это женщины, ребятишки здесь сидят, а я пойду куда-то устраиваться. Он был легендарной фигурой…

Дмитрий Яблоков анализирует рентгенограмму, 1951 г. Фото: из фондов ТОКМ

Огромную роль в профессиональном становлении Яблокова сыграл его учитель — известный учёный-терапевт Михаил Георгиевич Курлов. Он, хотя и занимал важную должность — был первым избранным ректором Императорского Томского университета — очень много сделал для города и для медицинской науки. Начал подготовку сестер милосердия в Томске, принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры в Томской губернии в начале XX века, занимался лечением туберкулеза и был инициатором создания НИИ курортологии и физиотерапии.

Первый выбранный ректор Императорского университета Михаил Курлов, 1904 г. Фото: из музея кафедральный школ СибГМУ

Им двоим — ученику и учителю — как символу преемственности поколений медицинское сообщество Томска и предлагает установить памятник на территории СибГМУ.

Идея из 90-х

Работой по созданию монумента занимается инициативная группа из нескольких человек. Вера Зыкова, одна из её участниц, рассказывает нам, как развивалась идея. Первые варианты увековечивания памяти о Яблокове последователи Дмитрия Дмитриевича предлагали еще в 1990-е годы. К столетию Яблокова в 1996 году его ученик, тогда заведующий кафедрой факультетской терапии СибГМУ, профессор Ростислав Карпов организовал установку на стене клиники ТМИ барельефа, а в помещении клиники — гипсового бюста. Этот бюст Яблокова и сейчас можно увидеть при входе на кафедру, где преподавал знаменитый врач.

В день 100-летия со дня рождения академика Дмитрия Яблокова, 1996 г. Фото: из фондов ТОКМ

После, в годы ректорства Вячеслава Новицкого, на стенах факультетских клиник СибГМУ появились горельефы лучших профессоров университета, в числе которых были Яблоков и Курлов. Авторами бронзовых горельефов стали известные в Томске скульпторы Николай и Антон Гнедых.

В тот же период была выпущена последняя книга Дмитрия Дмитриевича, создан фонд его имени при кардиоцентре, планировалось переименование одной из улиц Томска в честь Яблокова. Как отмечает Зыкова, последнее так и не удалось реализовать из-за бюрократических сложностей. И тогда Вячеслав Новицкий предложил установить памятник Яблокову вместе с его учителем Курловым. К работе вновь привлекли скульпторов Гнедых.

Горельефы на здании клиник СибГМУ. Фото: Владимир Дударев, из архива издания

На своём первом макете они изобразили Курлова сидящим, а Яблокова стоящим за спиной и положившим руку на плечо учителю. Зыкова отмечает — Дмитрий Дмитриевич был очень деликатным, воспитанным человеком, и подобный жест для него был бы немыслим. Поиски подходящей идеи затянулись.

И совпали по времени с другими масштабными проектами: созданием музея истории кафедральных научных школ СибГМУ и подготовкой трехтомника по истории медуниверситета. А после 2020-го года из жизни ушли и Новицкий, и оба скульптора Гнедых. В результате, вернулись к идее памятника Яблокову и Курлову лишь около трех лет назад.

Макет и место

Макет томского скульптора Всеволода Майорова Фото: Алена Попова

В 2023 году работу над макетом памятника Яблокову и Курлову начал известный томский скульптор Всеволод Майоров. Для достижения сходства он использовал сохранившиеся изображения учёных и опирался на воспоминания учеников Дмитрия Дмитриевича. Спустя несколько месяцев новая модель была готова.

У Майорова Курлов — почтенный врач со стетоскопом, сидящий на стуле. Рядом с ним — молодой Яблоков, показывающий чью-то историю болезни учителю. Этот сюжет, по мнению инициаторов создания памятника, отражает важность наставничества в медицине — передачу зданий и опыта молодому поколению, и одновременно, уважительное отношение ученика к своему учителю.

Пока памятник ждет своего часа и находится в мастерской Всеволода. Фото: из архива Веры Зыковой

Сейчас макет хранится в мастерской Всеволода. По словам Веры Зыковой, именно этот вариант сейчас определен в качестве основного и предлагается к установке.

— Когда Всеволод начал работу, Вячеслав Викторович [Новицкий] уже ушёл из жизни. Потом и я заболела ковидом, тяжело перенесла болезнь и думала: если что-нибудь случится со мной, не останется никого, кто мог бы закончить это дело, — говорит Зыкова. — Мне 77, Ростиславу Сергеевичу Карпову — любимому ученику Яблокова, 87. Мы уже в том возрасте, когда нужно поспешить. Нельзя, чтобы такой человек, как Яблоков, канул в Лету. Пройдёт ещё несколько лет и студенты вообще не будут помнить о нем, для них это будет ничего не значащая фамилия. А для выпускников, которые 50, 45, 30 лет назад закончили университет это, конечно, святая фигура. Как однажды сказал Ростислав Сергеевич, Яблоков — это динозавр, таких, как он, больше нет.

А мы смогли увидеть памятник пока лишь на фото. Фото: Алена Попова

Будущий памятник планируется отлить из бронзы. Предполагаемое место установки — перед входом в приёмное отделение факультетских клиник СибГМУ. Как отмечает наша собеседница, оно подходит больше всего — именно здесь регулярно проходили профессора.

— Это было бы оптимальное место, оно свободно. Но под ним — теплотрасса, а с другой стороны — телефонный кабель. Предлагается еще один вариант — установка памятника на задворках института, возле лабораторных корпусов. Но там ни Курлов, ни Яблоков никогда не были! Оба этих ученых — слава института и города, а их на задворки! — расстраивается Вера Александровна.

Тем не менее, обсуждение, где установят памятник, сколько на это необходимо денег и как будет выглядеть итоговая скульптура, между представителями инициативной группы и руководством вуза продолжается. Осенью этого года участники осмотрели предполагаемое место для монумента вместе с учеником Яблокова профессором Ростиславом Карповым, профессором ТГАСУ, доктором экономический наук, председателем Совета ветеранов Юсупом Галямовым и искусствоведом Ириной Евтихиевой.

— Вячеславом Викторовичем Новицким было очень много сделано в Томске. И это — памятник Яблокову и Курлову — был его последним проектом, который мы не завершили, не хватило времени. Сейчас многое зависит от руководства нашего университета, — подытоживает Вера Зыкова.

Также мы попросили прокомментировать ситуацию с памятником руководство вуза. По словам проректора по молодежной политике СибГМУ Александра Ратькина, университет также поддерживает идею с установкой памятника рядом с главным корпусом.

— Дмитрий Дмитриевич Яблоков и Михаил Георгиевич Курлов — выдающиеся врачи, профессора, внесшие колоссальный вклад в здравоохранение и образование. Руководство СибГМУ положительно относится к идее установки памятника этим великим докторам и ученым. Сейчас процесс переговоров и согласования находится на самом начальном этапе, — сообщил Александр Ратькин «Томскому Обзору».

Текст: Алена Попова

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