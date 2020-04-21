Фотофонд.

Врач Яблоков: «Бороться, даже когда холодный рассудок ставит безнадежный диагноз»

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Яблоков, консультация с ассистентами, 1956-57 гг.

Спецпроект Фотофонд

Он очень дорожил званием врача, так и подписывался — «врач Яблоков». И никому никогда не отказывал в помощи — ни пациентам, ни студентам, ни коллегам.

Его горельеф сегодня занимает почетное место на здании факультетских клиник СибГМУ, его именем в скором будущем назовут сквер на Московском тракте. О знаменитом враче, основателе сибирской терапевтической школы, академике Дмитрии Яблокове рассказываем в сегодняшнем выпуске «Фотофонда».

Дмитрий Яблоков родился в 1896 году в Уфе. Его родители были учителями: отец преподавал греческий и русский языки в Уфимском духовном училище, мать — словесность в Мариинской женской гимназии, после возглавила Уфимское епархиальное женское училище.

С самого детства Яблоков мечтал стать земским врачом. В 1916 году он окончил Уфимскую духовную семинарию и поступил на медицинское отделение физико-математического факультета Пермского отделения Петроградского императорского университета. В 1918 году был мобилизован в Белую армию, служил лекарским помощником. Но в 1919 году перешел на сторону большевиков, продолжил работу в госпиталях, перенес тиф.

В Томск будущий академик попал в 1920 году — наряду с другими студентами-медиками по приказу Наркомздрава был откомандирован из Красной Армии в Томский университет. Здесь и продолжил обучение.

Студент медицинского факультета Томского университета Дмитрий Яблоков Фото: из фондов ТОКМ

Яблоков был учеником крупного клинициста, ученого с мировым именем — Михаила Георгиевича Курлова. И во многом продолжил дело своего наставника — так, серьезное место в научных работах Яблокова занимала курортология. Еще в студенческие годы он интересовался курортами Сибири, а после окончания обучения регулярно работал на курортах «Аул» и «Лебяжье». После был консультантом и научным руководителем курортов «Боровое», «Озеро Карачи», «Озеро Шира», «Чемал».

Профессор Михаил Курлов (в центре) со своими учениками. Дмитрий Яблоков — второй справа в верхнем ряду Фото: из фондов ТОКМ

Курорт «Лебяжье», Алтайский край. Эксперимент проводят Д. Яблоков и И. Розенталь Фото: из фондов ТОКМ

Закончив в 1923 году медицинский факультет, Яблоков был намерен осуществить свою мечту — посвятить себя работе земского врача, но из университета его отпустить не могли. Еще в студенческие годы он работал лаборантом рентгеновского кабинета факультетских клиник, в 1923–1927 годы — ординатор факультетской терапевтической клиники, затем — ассистент, доцент по курсу туберкулеза при ней же. С 1936 года и до 1941 года Яблоков занимал должность заведующего кафедрой госпитальной терапевтической клиники, в 1941 году занял пост заведующего кафедрой факультетской терапевтической клиники.

Яблоков занимался изучением вопросов пульмонологии (туберкулез, пневмокониозы, неспецифические заболевания легких), краевой патологии (описторхоз, эхинококкоз), лекарственных растений Сибири, курортологии, военной травмы, гастроэнтерологии — широта его научных интересов была необычайной, и это далеко не полный список.

Александр Рыжов Доктор медицинских наук, профессор кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии лечебного факультета, занимал пост проректора по учебной работе СибГМУ Оценка его знаний по специальности находит свое объяснение прежде всего в том, что Дмитрий Дмитриевич много работал с имеющейся в большом количестве в его кабинете литературой и с его постоянной работой в центральной научной библиотеке СГМУ. Он тщательно изучал все новые поступления работ монографического характера, а также все новые поступления журналов по своей специальности и смежным специальностям, часть из которых он брал с собой для тщательного изучения в рабочем кабинете и дома. Большинство поступлений, касающихся периодической печати, проходили через руки Д.Д. Яблокова, в чем во многом ему способствовали сотрудники научной библиотеки. Со слов одного из постоянных работников библиотеки Василия Семеновича Федюшина, Дмитрий Дмитриевич знал и литературу книгохранилища подвального помещения библиотеки СГМУ, и библиотеки Томского государственного университета.

Одним из первых в Сибири Яблоков применил лечебный пневмоторакс, совместно с бальнеологом Александром Степановичем Вишневским — пневмоперитонеум (аппараты, используемые при лечение туберкулеза — прим. ред). В 1929 году, также в соавторстве с Вишневским, вышла его первая монография — «Пневмоперитонеум как лечебный и диагностический метод». Яблоков занимался изучением заболеваний легких у рабочих Кузбасса, занятых на цементном производстве, металлических рудниках, шахтах, уделяя большое внимание вопросам профилактики и лечения. В начале 30-х в качестве консультанта выезжал в Щегловск (с 1932 года — Кемерово) для борьбы с эпидемией брюшного тифа. Был организатором и участником массовых осмотров рабочих силикозоопасных предприятий Западной Сибири, Норильска и Приморского края.

Доцент Дмитрий Яблоков, 1931 год Фото: из фондов ТОКМ

Коллектив кафедры факультетской терапевтической клиники, середина 1930-х Фото: из фондов ТОКМ

В 1936 году Яблоков получил степень кандидата медицинских наук — без защиты диссертации. Она состоялась, но чуть позже, в 1937 году по теме «О лечении солями золота туберкулеза легких и серозных оболочек». По отзывам коллег, это была первая обстоятельная отечественная монография, посвященная такой важной теме.

С началом войны Дмитрий Яблоков был назначен главным терапевтом эвакогоспиталей Томска, состоял в комиссии по распределению дополнительных пайков. В 1944 году в Новосибирске была опубликована его монография «Легочные кровотечения» — единственный на тот момент труд по этой проблеме в отечественной медицинской литературе. В 1945 году был назначен главным терапевтом Томской области.

Вручение дипломов студентам-медикам 1938 год Фото: из фондов ТОКМ

Высочайший пример скромности, бескорыстия, чуткости, образованности и, конечно, профессионализма — так говорят о Яблокове те, кто его знал, кому довелось стать его учеником. Он владел греческим, французским и немецким языками, увлекался философией, хорошо знал древнегреческую мифологию, классическую русскую и европейскую литературу.

Валентина Чебуранова Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии с курсом клинической фармакологии лечебного факультета СибГМУ «Дмитрий Дмитриевич был очень чутким, внимательным человеком. Никогда не забуду наш разговор, когда у меня случилось несчастье — умерла мать. В это время я заканчивала аспирантуру. Диссертационная работа была уже практически закончена и окончательно оформлялась. Оставалось работы не более чем на месяц. В связи со смертью матери я практически прекратила оформление. Через некоторое время меня пригласил Дмитрий Дмитриевич. Я совсем не ожидала услышать то, что сказал Дмитрий Дмитриевич: „Вам нужно отдохнуть и сменить обстановку. Я могу помочь Вам приобрести путевку в санаторий или дом отдыха“. Такое мог предложить только Дмитрий Дмитриевич. Через месяц работа была закончена».

Дмитрий Дмитриевич Яблоков. Страницы в альбом памяти... Сост. Р.С. Карпов, В.А. Зыкова. — Томск: ООО Компания «Милон», 2017. — 170 с.

Дмитрий Яблоков у микрофона Фото: из фондов ТОКМ

Его трепетная внимательность ко всем без исключения пациентам была безграничной. В музее кафедральных школ, созданном экс-ректором СибГМУ Вячеславом Новицким, можно посмотреть не только на сохранившиеся личные вещи выдающегося врача, но и прочитать его главные заповеди:

«Началом лечения больного является задушевная беседа с ним».

«Быть плохим артистом стыдно, плохим инженером — расточительно, плохим врачом — просто преступно».

«Из всех званий больше всего дорожу званием врача».

«Врач должен бороться за жизнь больного даже в тех случаях, когда холодный рассудок ставит безнадежный диагноз».

«Относиться к больному нужно так, как будто на его месте самый близкий человек».

Ростислав Карпов Научный руководитель НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Дмитрий Дмитриевич придавал очень большое внимание непосредственному общению с больным. В руководимой им клинике анамнез всегда был очень подробный. На обходе профессор находил время полностью его выслушать, но почти всегда задавал пациенту и лечащему доктору вопросы, которые не были повторением имеющейся в истории болезни информации, а, как правило, существенно её дополняли. На клинических обходах обращало внимание особое искусство физикального исследования внутренних органов. Дмитрий Дмитриевич тщательно исследовал каждого больного, определял размеры печени и селезенки, прекрасно выслушивал легкие и сердце. В то время не было ультразвуковой диагностики, и раннее распознавание митрального стеноза практически полностью зависело от мастерства врача. Мы неоднократно восхищались умением Дмитрия Дмитриевича «отыскать» пресистолический шум, выслушивая больного в различных положениях, особенно на левом боку. Медленно поворачивая пациента, профессор находил оптимальное звучание».

Дмитрий Дмитриевич Яблоков. Страницы в альбом памяти... Сост. Р.С. Карпов, В.А. Зыкова. — Томск: ООО Компания «Милон», 2017. — 170 с.

Профессор Дмитрий Яблоков на осмотре больных, 1952 год Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков анализирует рентгенограмму, 1951 год Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков со студентами, 1950 год Фото: из фондов ТОКМ

В 1960 годы Яблоков вплотную занялся ревматологией. По его инициативе в клинике была создана иммунологическая лаборатория, где разрабатывались методы диагностики активности ревматического процесса, изучались электролиты, микроэлементы, свертывающая система крови, функциональное состояние сердца, желудка, почек, щитовидной железы. При участии Яблокова была открыта радиоизотопная лаборатория.

С начала 60-х Яблоков вместе с семьей поселился в квартире дома по проспекту Ленина, 44. Здание было построено томской епархией, изначально там размещалась церковно-учительская школа, где готовили учителей начальных классов. В 1920-х здесь расположился томский горотдел НКВД. В верхних этажах были кабинеты, в подвале — внутренняя тюрьма. А после закрытия горотдел НКВД здание отдали под квартиры. Квартира академика была на втором этаже. Дмитрий Дмитриевич жил в этой квартире вместе со своей женой и приемной дочерью. Позже в разное время в квартире жили вместе с Яблоковыми другие родственники. В 1989 году по решению депутатов городского и областного советов подвалы Ленина, 44 были переданы краеведческому музею — для создания постоянной экспозиции, посвященной репрессиям. В том же году был основан филиал краеведческого музея — музей Следственная тюрьма НКВД.

В 1979 году Дмитрий Яблоков перешел с должности заведующего на должность профессора кафедры факультетской терапевтической клиники — на этом посту он оставался до конца своей жизни. В том же 1979-м вышла свет его монография «Описторхоз человека». По словам самого Яблокова, описторхоз был его «лебединой песней» — изучению этой проблемы он уделял особенное внимание. Всего перу Яблокова принадлежит более 250 печатных работ, 14 монографий. Значительная часть его работ посвящена заболеваниям органов дыхания, в том числе туберкулезу.

Профессор Дмитрий Яблоков Фото: из фондов ТОКМ

Вячеслав Новицкий Заведующий кафедрой патофизиологии СибГМУ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН «Поздняя промозглая осень. Не очень сытные времена середины 80-х минувшего века. Привычная для тех времен бесконечная очередь за немытой (только что с полей) картошкой в овощном магазине на ул. Фрунзе, что через дорогу от ненарядной части краеведческого музея. В самом конце очереди пристраивается Дмитрий Дмитриевич. В руке у него сетка-авоська, в которой уже две банки китайской тушенки (где-то, уже отстояв, сумел „взять“)… Кто-то из очереди его узнает и, обращаясь к стоящим, призывает: „Давайте пропустим без очереди…. Это же академик Яблоков! Почетный гражданин города!“ Все согласились, абсолютно все, но не Яблоков. Будучи уже очень немолодым человеком, неважно себя чувствовавшим, после непростого рабочего дня в клинике… он считал для себя неприличным каким-то образом выделяться и наотрез отказался. Притом настолько жестко и однозначно, что очередь как-то сразу притихла, оценив благородство этого человека».

Дмитрий Дмитриевич Яблоков. Страницы в альбом памяти... Сост. Р.С. Карпов, В.А. Зыкова. — Томск: ООО Компания «Милон», 2017. — 170 с.

Профессор Дмитрий Яблоков, 1960 год Фото: из фондов ТОКМ

Медпрактику ведет Дмитрий Яблоков, 1968 год Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков избирался депутатом Верховного Совета РСФСР третьего и четвертого созывов. Член-корреспондент (1950), академик АМН СССР (1965). Заслуженный деятель науки РСФСР (1948), Герой Социалистического Труда (1986).

Среди его наград золотая медаль «Серп и Молот» (1986), ордена Ленина (1953, 1976, 1986), Октябрьской Революции (1971) и Трудового Красного Знамени (1945, 1961), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1970) и другие.

Решением Томского Горсовета депутатов трудящихся от 27 февраля 1968 года Дмитрию Яблокову было присвоено звание Почётного гражданина города Томска.

Орденоносец, Герой соцтруда Дмитрий Яблоков Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков — депутат верховного совета РСФСР Фото: из фондов ТОКМ

Вера Полковникова Кандидат медицинских наук Больных он уважал, и, как любил говорить профессор Е.Д. Красик, сопереживал с ними их страдания. Дмитрия Дмитриевича часто приглашали на дом к больным, от чего он никогда не отказывался, особенно после одного случая, когда его пригласили в другой город к неврологическому больному, а тот скончался от менингита туберкулезного. Дмитрий Дмитриевич иногда говорил, что, если бы поехал на консультацию, может быть, и подумал о причине случившегося. В городе он в любое время суток быстро с баульчиком собирался к больному, всегда отказываясь от транспорта. Поскольку мы жили в одном подъезде, где всего-то и были две квартиры, то часто мы закрывали на замок ворота из штакетника, так как оставляли машину у подъезда, и вдруг однажды вижу, что Дмитрий Дмитриевич перелазит через него, чтобы не беспокоить нас. Эта скромность его характера и безотказность поражала всегда. Такое не может не оставить след, и поэтому я никогда никому не отказывала в консультации, всегда помнила своего учителя. Дмитрий Дмитриевич всегда был сдержан в обращении, не помню случая, чтобы он на кого-нибудь повысил голос, проявил чувство недовольства. Только иногда, если что-то не так, то появлялись желваки и, если он стоял, то переминался с ноги на ногу. И вот однажды, через много лет работы, я спросила, сердился ли он когда-нибудь? На что он ответил: «Три раза».

Дмитрий Дмитриевич Яблоков. Страницы в альбом памяти... Сост. Р.С. Карпов, В.А. Зыкова. — Томск: ООО Компания «Милон», 2017. — 170 с.

В факультетских клиниках Дмитрий Яблоков проработал более 70 лет, почти 40 из них — в должности заведующего кафедрой. В 1996-м, в год празднования 100-летия со дня рождения академика, его именем были названы факультетские клиники СибГМУ. В 1997 году создан Межрегиональный Сибирский медицинский Фонд им. Д.Д. Яблокова, учреждены золотая медаль, премия и стипендия им. Д.Д. Яблокова.

В ноябре 2019 года на очередном собрании Гордумы Томска депутаты приняли решение о присвоении скверу, который находится по адресу Московский тракт, 8в, наименования в честь академика Дмитрия Яблокова.

Профессор Дмитрий Яблоков изучает новую монографию Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков со студентами Фото: из фондов ТОКМ

Дмитрий Яблоков в день своего 80-летия Фото: из фондов ТОКМ

Президиум торжественного собрания к 100-летию ТГУ Фото: из фондов ТОКМ

Томские медики у бюста Дмитрия Яблокова Фото: из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Источники:

1. Дмитрий Дмитриевич Яблоков. Страницы в альбом памяти... Сост. Р.С. Карпов, В.А. Зыкова. — Томск: ООО Компания «Милон», 2017. — 170 с.

2. Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / под ред. Н. М. Дмитриенко; Томский гос. ун-т, Государственный архив Томской обл. — Томск: НТЛ, 2004.

3. Сибирская старина: краеведческий альманах. — 1994. — № 6 (11).

4. old.ssmu.ru.

5. Ленина, 44. История 120-летнего дома и тех, кто в нем жил, работал, взрослел и умирал.

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