9 работ Николая Гнедых в Томске
Скульптор Николай Гнедых умер 15 июня 2020 года. В Томске можно встретить очень много скульптур и памятных знаков, в создании которых он так или иначе принимал участие.
В нашем обзоре — девять ярких и характерных работ скульптора.
Николай Гнедых родился 30 июня 1948 года в Томске. Окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института в 1971 году. Член Союза художников России, Заслуженный художник России, член Общества Изящных искусств Франции (с 2003). Член ТРО ВТОО организации «Союз художников России», скульптор, заслуженный художник России, участник всероссийских и международных художественных выставок.
Беременная
«Беременная» — одна из самых знаковых для Томска скульптур. Ее установили 1 июня 2005 года напротив акушерских клиник Сибирского государственного медуниверситета по инициативе тогдашнего ректора Вячеслава Новицкого.
Вячеслав Викторович рассказывал «Томскому Обзору» историю появления памятника в городе:
«...памятник беременной женщине выставлялся в Париже в «Лувре». Это произведение авангардного искусства высшего уровня! Года 3 назад в Томск приезжал специалист по современной архитектуре из Флоренции, он 3-4 пленки истратил, снимая эту скульптуру!
Николай Гнедых, он собирался работу продать за 480 тысяч евро, она должна была стоять где-то в Лионе, даже было известно, в каком районе города. Но я ему сказал, это не патриотично, сумма нормальная, мы ее купим, оставим в Томске. Обо всем договорились, а потом я уточнил: «Только не евро, а рублей». Гнедых — мой хороший друг, ему пришлось согласиться. Но он долго всем эту историю рассказывал».
Плод внутри авангардной скульптуры Николаю Гнедых помогали укладывать лучшие акушеры-гинекологи Томска, поэтому анатомически изображение абсолютно достоверно.
Когда открывали памятник, мэр города Александр Макаров сказал в своей речи, что подобная скульптура может вызывать самое разное отношение — от абсолютного неприятия (каким встретили в свое время парижане Эйфелеву башню) до всенародной любви. И, как и Эйфелева башня стала символом Парижа, так и «Беременная» может стать символом Томска. «Сейчас у Чехова блестит нос, ну, а тут скоро будет блестеть живот», — предположил Александр Макаров.
Однако в народе укоренилась другая традиция: привязывать к «Беременной» ленточки. Говорят, что это помогает зачать и родить здорового ребенка.
Святая Татьяна
Скульптура святой Татьяны, покровительницы студенчества, появилась на площади Ново-Соборной в 2004 году. Татьяна здесь — в образе красивой молодой женщины в классической одежде, ведь она символизирует не только прошлые, но и будущие поколения студентов. А на ионической колонне — двое амуров и книга с надписью «Студенчество Томска».
Интересно, что после установки скульптуры у амуров исчезли крылышки, которые были в проекте, и они превратились в обычных детей. Это дало повод шутникам прозвать памятник «Татьяна залетела». Но во время ремонта крылышки им вернули.
Еще у томских студентов есть традиция в Татьянин день наряжать Татьяну в шапку и шарф, чтобы она не стояла на морозе в летнем платье. Завел эту традицию Молодежный парламент еще 15 лет назад.
Горельефы на клиниках СибГМУ
С конца девяностых на фасаде клиник медуниверситета начали устанавливать памятники-горельефы лучшим профессорам. Их по инициативе ректора Вячеслава Новицкого также выполнил Николай Гнедых вместе с сыном Антоном. Истории профессоров и академиков, запечатленных в горельефах, можно почитать в материале «Томского Обзора».
Футболист
Памятник футболисту открыт 14 июля 2006 года на стадионе «Труд» в честь долгожданного выхода «Томи» в премьер-лигу. На с фамилиями игроков «Томи».
Памятник Ивану Черных
Многие свои работы Николай Гнедых делал в соавторстве со своим сыном Антоном. Например, памятник бронзовый памятник летчику-герою Ивану Черных, установленный 8 мая 2006 года. Фотографии с открытия памятника можно увидеть в репортаже «Томского Обзора».
Воин-победитель
Еще один совместный проект отца и сына — памятник «Слава воину-победителю», который установили 22 июня 2011 года на площади Новособорной. Скульптура отлита из бронзы, ее высота 1,8 метров.
Мемориальные доски
Еще с 80-х годов в Томске устанавливали мемориальные доски работы Николая Гнедых. И сейчас на томских зданиях можно увидеть мемориальную доску редактору газеты «Знамя революции» Вениамину Вегману (ул. Гагарина, 11), поэту Николаю Клюеву (ул. Старо-Ачинская, 13), Ростиславу Ильину (пр-т Ленина, 75).