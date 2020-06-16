9 работ Николая Гнедых в Томске

16 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Скульптор Николай Гнедых умер 15 июня 2020 года. В Томске можно встретить очень много скульптур и памятных знаков, в создании которых он так или иначе принимал участие.

В нашем обзоре — девять ярких и характерных работ скульптора.

Николай Гнедых родился 30 июня 1948 года в Томске. Окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института в 1971 году. Член Союза художников России, Заслуженный художник России, член Общества Изящных искусств Франции (с 2003). Член ТРО ВТОО организации «Союз художников России», скульптор, заслуженный художник России, участник всероссийских и международных художественных выставок.

Беременная

Скульптура «Беременная» Фото: Томский Обзор

«Беременная» — одна из самых знаковых для Томска скульптур. Ее установили 1 июня 2005 года напротив акушерских клиник Сибирского государственного медуниверситета по инициативе тогдашнего ректора Вячеслава Новицкого.

Вячеслав Викторович рассказывал «Томскому Обзору» историю появления памятника в городе:

«...памятник беременной женщине выставлялся в Париже в «Лувре». Это произведение авангардного искусства высшего уровня! Года 3 назад в Томск приезжал специалист по современной архитектуре из Флоренции, он 3-4 пленки истратил, снимая эту скульптуру!



Николай Гнедых, он собирался работу продать за 480 тысяч евро, она должна была стоять где-то в Лионе, даже было известно, в каком районе города. Но я ему сказал, это не патриотично, сумма нормальная, мы ее купим, оставим в Томске. Обо всем договорились, а потом я уточнил: «Только не евро, а рублей». Гнедых — мой хороший друг, ему пришлось согласиться. Но он долго всем эту историю рассказывал».

Плод внутри авангардной скульптуры Николаю Гнедых помогали укладывать лучшие акушеры-гинекологи Томска, поэтому анатомически изображение абсолютно достоверно.

Фото: Томский Обзор

Когда открывали памятник, мэр города Александр Макаров сказал в своей речи, что подобная скульптура может вызывать самое разное отношение — от абсолютного неприятия (каким встретили в свое время парижане Эйфелеву башню) до всенародной любви. И, как и Эйфелева башня стала символом Парижа, так и «Беременная» может стать символом Томска. «Сейчас у Чехова блестит нос, ну, а тут скоро будет блестеть живот», — предположил Александр Макаров.

Однако в народе укоренилась другая традиция: привязывать к «Беременной» ленточки. Говорят, что это помогает зачать и родить здорового ребенка.

Святая Татьяна

Татьяна во время реконструкции площади в 2017 году Фото: Глеб Листвин

Скульптура святой Татьяны, покровительницы студенчества, появилась на площади Ново-Соборной в 2004 году. Татьяна здесь — в образе красивой молодой женщины в классической одежде, ведь она символизирует не только прошлые, но и будущие поколения студентов. А на ионической колонне — двое амуров и книга с надписью «Студенчество Томска».

Интересно, что после установки скульптуры у амуров исчезли крылышки, которые были в проекте, и они превратились в обычных детей. Это дало повод шутникам прозвать памятник «Татьяна залетела». Но во время ремонта крылышки им вернули.

Еще у томских студентов есть традиция в Татьянин день наряжать Татьяну в шапку и шарф, чтобы она не стояла на морозе в летнем платье. Завел эту традицию Молодежный парламент еще 15 лет назад.

Горельефы на клиниках СибГМУ

Здание клиник СибГМУ Фото: Владимир Дударев

С конца девяностых на фасаде клиник медуниверситета начали устанавливать памятники-горельефы лучшим профессорам. Их по инициативе ректора Вячеслава Новицкого также выполнил Николай Гнедых вместе с сыном Антоном. Истории профессоров и академиков, запечатленных в горельефах, можно почитать в материале «Томского Обзора».

Футболист

Футболист на стадионе «Труд» Фото: Мария Аникина

Памятник футболисту открыт 14 июля 2006 года на стадионе «Труд» в честь долгожданного выхода «Томи» в премьер-лигу. На с фамилиями игроков «Томи».

Памятник Ивану Черных

Открытие памятника Ивану Черных Фото: Томский Обзор

Многие свои работы Николай Гнедых делал в соавторстве со своим сыном Антоном. Например, памятник бронзовый памятник летчику-герою Ивану Черных, установленный 8 мая 2006 года. Фотографии с открытия памятника можно увидеть в репортаже «Томского Обзора».

Воин-победитель

Воин-победитель на Новособорной Фото: Евгения Швецова

Еще один совместный проект отца и сына — памятник «Слава воину-победителю», который установили 22 июня 2011 года на площади Новособорной. Скульптура отлита из бронзы, ее высота 1,8 метров.

Мемориальные доски

Мемориальные доски работы Николая Гнедых Фото: сайт мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

Еще с 80-х годов в Томске устанавливали мемориальные доски работы Николая Гнедых. И сейчас на томских зданиях можно увидеть мемориальную доску редактору газеты «Знамя революции» Вениамину Вегману (ул. Гагарина, 11), поэту Николаю Клюеву (ул. Старо-Ачинская, 13), Ростиславу Ильину (пр-т Ленина, 75).

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