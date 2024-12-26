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Первого января в центре Томска ограничат движение

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В среду, 1 января, в Томске ограничат движение транспорта по улицам Советской и Герцена, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 7.00 до 12.30 и коснется участка Советской от пер. Спортивного до ул. Герцена, и улицы Герцена от Советской до пр. Ленина.

Уточняется, что изменение схемы движения связано с проведением новогоднего забега на 2025 метров.

Горожан просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрутов.

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