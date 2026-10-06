Оксана Козловская вновь сохранила пост спикера томской облдумы в новом созыве

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Депутаты Законодательной думы Томской области восьмого созыва на первом собрании во вторник избрали Оксану Козловскую своим председателем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Козловскую избрали спикером путем тайного голосования. «За» ее кандидатуру проголосовали 34 из 40 присутствующих депутатов.

Выступая перед депутатами, Козловская напомнила, что в ближайшее время региональному парламенту предстоит утвердить бюджет Томской области на 2027–2029 годы.

— У нас могут быть разные точки зрения при принятии решения, но цель одна — сделать регион комфортным для жизни, — подчеркнула она.

Наряду с Козловской на пост председателя думы был выдвинут Алексей Петров (КПРФ).

Таким образом, Козловская возглавила Законодательную думу Томской области уже в четвертый раз с 2011 года. До работы в облдуме она занимала должность вице-губернатора региона.

Как сообщалось, по итогам прошедших в сентябре выборов в томскую облдуму «Единая Россия» получила 28 из 42 мест в областной думе (67%), КПРФ — 6 (14%), «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по 3 (7%) и ЛДПР — 2 (5%). Явка составила почти 44%, тогда как в 2021 году она составила 40%.

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