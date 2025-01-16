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«Ростелеком» установил шесть новых комплексов фотовидеофиксации в Томской области

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«Ростелеком» смонтировал шесть комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Томске и области. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Заказчиком проекта выступило ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области».

Оператор установил камеры на отрезках дорог с высоким риском аварийности и большим потоком транспорта. Места размещения видеокамер согласованы с региональным управлением ГИБДД, которое получает информацию об инцидентах в реальном времени.

Под наблюдение попали участки автодорог Томск-Каргала-Колпашево в районе села Тунгусово и 22 километра, Томск-Мариинск, Мельниково-Кожевниково-Изовка, трассы Р-255 при подъезде к региональному центру, а также пересечения улиц Чекистский тракт и Кутузова в самом Томске. При этом камеры на областных трассах фиксируют превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения, а на городском перекрестке предусмотрена регистрация проезда под запрещающий сигнал светофора и нарушений требований по остановке перед стоп-линией.

Программное обеспечение системы распознает государственные регистрационные знаки транспортных средств при любых погодных условиях и различной степени освещенности. Пропускная способность каналов связи, используемых для передачи данных фото и видео, составляет не менее 100 Мбит/с.

«Установка новых комплексов фотовидеофиксации способствует повышению безопасности на дорогах Томской области: камеры фиксируют нарушения ПДД, помогают сотрудникам полиции в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также по анализу видеозаписей можно оценивать дорожную ситуацию и планировать развитие транспортной инфраструктуры», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

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