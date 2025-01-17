«Газпромнефть-Восток» приобрел специальное оборудование для томской больницы скорой медицинской помощи

17 января 2025 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» оказал помощь больнице скорой медицинской помощи Томска (ОГАУЗ «БСМП») в приобретении специализированного оборудования. 13 новых бактерицидных облучателей-рециркуляторов скоро будут установлены в операционном блоке стационара.

ОГАУЗ «БСМП» — специализированная медицинская организация, которая оказывает помощь томичам, а также жителям ближайших пригородных поселков, поступающих с травмами в экстренном порядке. Как следствие, у врачей этой больницы много опыта в области травматологии и нейрохирургии. За год здесь проводится до 4 с половиной тысяч операций (больше 10 в день), а значит, все это время интенсивно функционирует оборудование, периодически требующее замены. Одно из них, бактерицидные облучатели, работающие фактически в круглосуточном режиме.

— Наши действия в сфере социальных инвестиций направлены на системное повышение качества жизни людей. Это касается и инвестиций в медицинские учреждения. На протяжении многих лет мы приобретаем для наших больниц и поликлиник необходимое оборудование, расходные материалы, спецодежду. Все это помогает медицинским работникам эффективно выполнять свою работу, а жителям города, в том числе и нашим сотрудникам, быть уверенными в получении своевременной и квалифицированной помощи, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Выражаю огромную благодарность «Газпромнефть-Востоку» за содействие в приобретении бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Это оборудование очень востребовано в медицинских учреждениях, так как позволяет снизить риск инфекционных осложнений при проведении операций или иных медицинских манипуляций, а также используется для профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, — отметил главный врач больницы скорой медицинской помощи Томска Олег Попадейкин.

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