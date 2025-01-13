Чудеса своими руками. Новогодние традиции Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

13 января 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

К созданию новогодних чудес и праздничного настроения в Томском филиале Сибирской Сервисной Компании уже который год подходят со знанием дела.

Рассказываем, зачем нефтяники берут детей на работу, и как добрые новогодние традиции помогают налаживать связи в коллективе.

Новогодний кабинет

В одном из кабинетов гостей встречал вот такой «снеговик» Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

Одна из новогодних традиций Томского филиала — украшение кабинетов сотрудников накануне праздника и проведение конкурса на лучшее оформление. Комиссия, в которую вошли директор филиала и его заместители, оценивала дизайн, творческие находки, авторские идеи, наличие символа года. Работники постарались – гостей ждали имбирные угощения, конфеты, мандарины, в одном из отделов притаился большой снеговик, созданный своими руками. В этот день в филиале появились даже собственная Снегурочка и символ грядущего года — королевская кобра.

Та самая «королевская кобра» Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

Комиссия ходит по кабинетам Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Воодушевление и позитивный настрой совершенно точно помогают быстрее и эффективнее решать текущие производственные задачи, закрывать уходящий год. Корпоративные традиции имеют очень большое значение. Именно в такие моменты люди, которые привыкли видеть друг друга в рабочей обстановке, могут пообщаться неформально, узнать друг друга с иной стороны, что помогает потом и в производственном процессе. Деловое общение переходит на другой уровень, а отношения становятся более доверительными. Тебе становится легче обратиться к человеку с какой-то просьбой или вопросом», — отметила заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу Анна Верховская.

По итогам конкурса победа досталась сотрудникам экономического блока. «Серебро» взял отдел мотивации труда. На третьем месте — специалисты-транспортники. Участники постарались от души, поэтому жюри решило ввести еще два дополнительных приза – «За креативный подход». Их получили отдел по работе с имуществом и отдел по работе с заказчиками.

Раскрась пряник

Еще одна традиция Томского филиала — поздравлять детей сотрудников с Новым годом. На протяжении нескольких лет это делали молодые специалисты, которые в костюмах Деда Мороза и Снегурочки дарили подарки. В этом году ребятишек собрали в офисе компании и провели для них праздничные мастер-классы.

Результат мастер-класса Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Мы организовали два дня мастер-классов по росписи имбирных пряников: один для детей помладше, другой для более взрослых, — рассказала председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО «ССК» Алена Денисенко. — Ребятишки не первый раз приходят на работу к родителям. В День защиты детей у нас уже было мероприятие, где мы знакомили их с деятельностью компании, ведущие-аниматоры проводили активные игры и учили делать мороженое. Малышам и подросткам очень понравилось. Традицию работы с детьми сотрудников решили продолжать, и вот организовали такой веселый новогодний праздник. Ребята унесли домой не только подарки и вкусную выпечку, украшенную своими руками, но и волшебное новогоднее настроение».

Анна Борисова с детьми Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Мне кажется, детям интересно увидеть, как и где трудятся их родители. Я в детстве тоже любила ходить к маме и папе на работу. Мои дети с радостью провели сегодня время в офисе нашей компании, примерили спецодежду, сделали пряники. Спрашивают, когда их еще пригласят», — поделилась мать двоих детей, бухгалтер Томского филиала АО «ССК» Анна Борисова.

«Такие мероприятия находят отклик среди сотрудников, они ценят то, что компания проявляет заботу о близких для них людях. И ребятишки с удовольствием включаются. Например, мы объявили конкурс поделок под названием «Мои родители работают в ССК»». Дети знают теперь немного больше о том, чем занимаются их родители. Они уже начали создавать поделки, рисовать, мастерить. В семьях появляются новые интересные темы для обсуждения. Конечно, когда ребенок интересуется твоей работой – это приятно», — добавила заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу Анна Верховская.

Наталья Безгодова с сыном Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Я был здесь на празднике летом, была веселая программа. Сейчас второй раз пришел к маме на работу. Интересно ходить по кабинетам и смотреть, где работает мама, познакомиться с её коллегами. Новогодний праздник мне тоже понравился. Я бы ходил сюда каждый день», — рассказал сын Натальи Безгодовой.

Праздник для всех

Сотрудники филиала передают подарки детям Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

В компании дарят подарки не только детям сотрудников. Накануне самого доброго праздника поддерживают тех, кому это особенно нужно. Так, уже несколько лет коллектив Томского филиала АО «ССК» участвует в акции «Коробка храбрости» Благотворительного Фонда «Клуб Добряков».

«Мы собираем игрушки, наборы для творчества и рисования, конструкторы, головоломки, книжки и передаем их ребятишкам, которые вынуждены встретить Новый год в больничных стенах. Это действительно чудесная история, и хорошо, что коллеги откликаются на такую инициативу», — рассказала ведущий инженер по бурению отдела технологического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Наталья Безгодова.

Несколько лет сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании поздравляли с праздником воспитанников детских домов. В этом году закупили гостинцы для подопечных Томской общественной организации инвалидов и опекунов детей-инвалидов «Движение».

«Мы обратились к директору Томского филиала АО «ССК», попросили его помочь нам. Сегодня с благодарностью увозим нашим ребятишкам сладкие подарки и мягкие игрушки, 48 комплектов», — рассказали представительницы общественной организации «Движение» Анастасия Вдовкина и Ольга Красильникова.

Новые традиции

Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

Наступающий 2025 год станет для Сибирской Сервисной Компании юбилейным. Предприятие отметит 25 лет со дня основания. Для сотрудников Томского филиала уже подготовили несколько мероприятий. Первым из них станет мастер-класс от женской хоккейной команды. Затем пройдет большой семейный спортивный праздник — все для того, чтобы работники были активны, больше общались друг с другом в неформальной обстановке и получали заряд бодрости и хорошего настроения.

Директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании с дочерью Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Все это, безусловно, помогает сплотить коллектив, дает разгрузку, позитивные эмоции нашим сотрудникам. Это правильный подход, и мы будем его поддерживать и развивать», — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков.

АО «Сибирская Сервисная Компания» — лидирующее российское независимое нефтесервисное предприятие. Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. Предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса: обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. Годовой объём поисково-разведочного и эксплуатационного бурения превышает 1,7 млн метров проходки (по оценкам в разные годы это составляет до 6 % процентов рынка). Темпы роста эффективности бурения компании превышают среднерыночные показатели, более 85% пробуренных скважин – горизонтальные.

По итогам независимого опроса крупнейших нефтегазовых предприятий Сибирская Сервисная Компания в 2024 году второй раз подряд стала лидером в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение», три года подряд (с 2020 года) удерживала лидирующие позиции в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». В 2024-м возглавила список самых популярных буровых компаний России; входит в тройку лидеров в номинации «Экологические решения»; в ТОП-4 лучших работодателей среди отечественных нефтесервисных компаний; признана лучшей в номинации «Условия труда и репутация».

Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»