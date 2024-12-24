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В новогодние каникулы поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительные рейсы

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Скорый поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительные рейсы 30 декабря, а также 2, 6, 7, и 8 января. 31 декабря внеочередной поезд отправится только в направлении Новосибирска.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, изменения в расписании связаны с увеличение спроса на поездки в праздничные дни.

Таким образом, в период с 28 декабря по 8 января пассажиры смогут ездить из Томска в Новосибирск ежедневно, кроме 1 и 4 января 2025 года. Из Новосибирска в Томск — с 28 декабря по 8 января ежедневно, кроме 31 декабря, 1 и 4 января.

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