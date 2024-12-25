«ProCofe» в Томске превратилось в «Пряный тимьян»

25 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Известные в Томске кофейни «ProCofe» в декабре превратились в кафе «Пряный тимьян». Но изменилось только название — учредители решили, оно лучше подходит сегодняшнему формату заведения. Меню, дизайн, атмосфера останутся прежними.

Авторы проекта собирались переименовать «ProCofe» уже несколько лет:

— Когда-то мы создавали именно кофейню с едой, этот формат в те годы был в моде. Но потом почувствовали, что его переросли, по своей идеологии и кухне мы — именно кафе, — объясняют Искандар и Елена Назыровы, основатели проекта. — Некоторые путаются, не подозревают, что у нас можно сытно поесть. Кафе под названием «ProCofe» звучит странно. Мы искали, кто нам поможет выбрать новое название. В Томске не нашлось подходящего варианта. Обратились к новосибирцам — там есть хорошее брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин». В этом году они запустили курс «Брендотека», где предпринимателей учат анализировать свой бренд. Мы с женой (у нас семейный бизнес) прошли его летом и придумали кафе «Тимьян». На курсах его очень поддержали. Но такой бренд уже был, поэтому в название добавилось слово «Пряный».

Тимьян, он же чабрец — достаточно популярная сегодня в России и Томске пряность. В меню кафе «Пряный тимьян» давно есть чай с чабрецом, картошка, запеченная с тимьяном. Добавлять новинки с этой приправой только ради названия в заведении не планируют. Эта пряность, скорее, отсылает к европейской кухне, которую в кафе развивают.

Первым вывеску на прошлой неделе сменило кафе на пр. Ленина 83, на днях превратился в «Тимьян» и «ProCofe» на Ленина, 100. Как к смене названия относятся гости, пока не очень ясно. Хотя ситуации, когда люди удивленного говорили: «Какой-то „Тимьян“, а мы шли в „ProCofe“, может, ошиблись зданием?», по словам владельцев, уже бывали.

Менять формат, стиль и традиции кафе не собирается. При новом названии в меню по-прежнему останется много вариантов кофе, к нему будут подаваться печенья с предсказаниями. Немного скорректировался девиз проекта. Если раньше он звучал как «место счастливых встреч», то теперь это «кафе счастливых встреч». Акцент сделан на формате, но суть осталась прежней.

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