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Один из лучших. Как выглядит «дом за рубль» на Московском тракте, 7

В Томске практически завершено восстановление здания на Московском тракте, 7 по городской программе «Дом за рубль». Здесь уже убрали строительные леса и завершили благоустройство уличной территории.

По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никиты Кирсанова, со стороны двора ещё ведутся работы по благоустройству, а внутри — отделочные. Новыми дверьми зданию еще только предстоит обзавестись. Но самое главное — лицевой фасад уже завершен.

«Здание восстанавливали методом перебора, сохранено около 50% аутентичных брёвен. На сегодняшний день это один из лучших объектов, восстановленных по программе „Дом за рубль“», — считает Никита Кирсанов.

Двухэтажный деревянный доходный дом на высоком кирпичном цоколе был построен в конце XIX — начале ХХ века в усадьбе купца Назара Пискунова. Здание является объектом ценной историко-архитектурной среды. В программу дом попал в 2019 году, а аукцион провели летом 2020 года. Его инвестором стал Дени Шахтомиров.

В восстановлении здания непосредственно участвовали первопроходцы программы «Дом за рубль» Евгений Меняйло (восстанавливал здание на ул. Кирова, 27а) и Алексей Дубов (пр. Фрунзе, 32а, ул. Красноармейская, 75). Подбором цветовых решений занималась Елена Хатажукова.

Кстати, дом на Московском тракте, 7 стал первым в программе, окрашенным в светлый цвет. Выбор цветового решения обусловлен сохранением исторической подлинности. По словам специалистов, на доме сохранились свидетельства светлой покраски. Остатки ее следов есть на элементах декора, карнизе и торцах бревен.

Подробнее об истории здания читайте в нашем спецпроекте≫

Фото: Савелий Петрушев

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