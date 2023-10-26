Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме Пискунова на Московском тракте, 7

26 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по ул. Московский тракт, 7.

История и архитектура

Двухэтажный деревянный доходный дом на высоком кирпичном цоколе был построен в конце XIX — начале ХХ века в усадьбе купца Назара Пискунова. Согласно изысканиям томского краеведа Романа Петрушина, Пискуновым принадлежал здесь не один дом — за пару десятков лет на участке были выстроены сразу несколько зданий разного назначения — от жилых домов с надворными постройками до лавок.

Что располагалось

Это здание всегда использовалось как жилое. Но в самой усадьбе и торговали, и даже лечили — в 1912 сын купца Николай Пискунов, выпускник императорского Томского университета, устроил там родильный приют и, как сказали бы сейчас, женскую консультацию. После революции дом, ожидаемо, превратился в густонаселенный многоквартирник. А в новом веке бывший пискуновский дом признали аварийным и расселили после 2012–2013 гг. В 2015 году мэрия выделила деньги на консервацию здания.

Участие в программе

Здание по ул. Московский тракт, 7 — объект ценной историко-архитектурной среды. В программу дом попал в 2019 году, аукцион прошел летом 2020 года. За дом отчаянно торговались:

— По результатам торгов он получился одним из самых дорогих объектов программы. В торгах были пять участников, они дошли до суммы 1,5 млн рублей в год. При том, что стандартная цена в год у нас где-то 100-130 тыс. рублей. Торги были жестокие, — рассказывал в феврале 2021 года председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов.

Торги выиграло томское ООО «Опора Строй Сервис». Документацию для дома разработали в компании «Элитпроект», возглавляемой Кириллом Ушаковым. Ему же принадлежит проект для здания по пр. Кирова, 27а — одного из первых, восстановленных в рамках программы «Дом за рубль». Для координации восстановления инвестор привлек Евгения Меняйло, арендатора здания на пр. Кирова, 27а.

Что происходит сейчас?

Работы по сооружению сруба завершены — первый этаж выполнен из аутентичных брёвен, второй — из новых. Установлена крыша, идет монтаж окон. У изначального дома присутствовали наличники со ставнями. Инвестор планирует их восстановить.

Кроме того, дом на Московском тракте, 7 станет первым в программе, окрашенным в светлый цвет. Выбор цветового решения обусловлен сохранением исторической подлинности. По словам специалистов, на доме сохранились свидетельства светлой покраски. Остатки ее следов есть на элементах декора, карнизе и торцах бревен.

Почему этот дом важно сохранять для города

Московский тракт, где находится дом Пискуновых, важное для города место. Именно здесь, в Заисточье, расположена известная далеко за пределами Томска Татарская слобода, магнит для туристов и исследователей. И хотя со временем современная застройка начала вытеснять старинные деревянные дома, эти кварталы по-прежнему остаются историческим наследием города. Все, что можно спасти здесь от бега времени и варварского отношения к традиционному зодчеству, безусловно, стоит сохранять.

— Это здание — единственное выжившее из небольшого оазиса деревянной застройки, который ещё не так давно здесь располагался. Через переулок Типографский проходила уютная тропка с симпатичной и опрятной архитектурой, которая соединяла Московский тракт с верхней бровкой Юрточной горы и открывающимися оттуда видами на Татарскую слободу и реку. Непосредственно на Типографском стояли четыре деревянных дома с палисадниками, за одним из которых рос дуб, а за домом Пискунова был ещё один дом, входивший в эту же усадьбу. Все эти здания были включены в губернаторскую программу, однако в 2006–2007 годах их пустили под бульдозер — общественность даже ахнуть не успела — и отдали территорию под современную застройку. Дом на Московском тракте, 7 также пытались снести под парковку на том основании, что «вокруг него же уже ничего не осталось», но его удалось отстоять. Помимо архитектурной ценности здания — а это классический томский «богатый» дом с солярным знаком, украшающим фронтон, и наличниками, увитыми растительным декором, который вполне мог бы претендовать на статус памятника — объект играет важную градостроительную роль именно в качестве «последнего бойца», уцелевшего на подходе к Татарской слободе. В результате агрессивной застройки, которая велась в историческом центре Томска вплоть до вступления в силу нового проекта зон охраны, Татарская слобода оказалась со всех сторон окружена многоэтажными зданиями, сегодня она визуально отрезана от центральных городских проспектов. Последний сохранившийся на этом проходе деревянный дом, да ещё такого уровня ценности и архитектурной представительности, выступает своего рода вывеской этого уникального района, как бы «сигналит» о том, что ещё существует. И нуждается в наших внимании и поддержке, — рассказал Никита Кирсанов.

Фото: Серафима Кузина

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