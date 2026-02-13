В Томске пройдет вечер памяти репрессированных жителей Белостока

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2026 // Фото: t.me/tomsk_memory

Завтра, 14 февраля, в часовне католического прихода Томска пройдет вечер памяти жителей села Белосток Кривошеинского района, репрессированных в 1937–1938 годы во время польской операции НКВД.

— Тогда репрессии прокатились железным катком по всей стране. В далеком сибирском селе Белосток в эти годы были репрессированы практически все мужчины, поляки по национальности и католики по вероисповеданию, — говорится в сообщении.

В этом году мероприятие, которое проходит с 1994 года, состоится в новом формате — аудиопрочтении по ролям одной из глав книги «Белостокская трагедия» Василия Ханевича, историка, сооснователя Мемориального музея, уроженца села Белостока. Роли исполнят сам автор, а также группа прихожан католической общины.

Вечер памяти пройдет в приходской часовне на ул. Бакунина, 7.

Начало в 16.00

14+

