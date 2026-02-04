Участок ул. Челюскинцев в Томске перекроют до понедельника

4 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске на время проведения ремонтных работ перекроют участок ул. Челюскинцев от здания № 20а до ул. Восточная, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения продлятся до 20.00 понедельника, 9 февраля. До тех пор движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят информацию о перекрытии и заранее выбирать маршруты для движения.

