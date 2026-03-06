В томском Ботсаду зацвели азалии

В Ботаническом саду Томского государственного университета зацвела коллекция азалий, включающая более 160 сортов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Несколько десятков сортов вывели специалисты Ботсада, а многие были привезены из из Санкт-Петербурга, Москвы и Владивостока. Но сегодня селекционные работы по выведению новых сортов азалий ведутся только в Ботсаду ТГУ. Именно сейчас начинается цветение новых гибридов, полученных селекционерами университета.

— Каждую весну в оранжереях нашего сада пышно цветут азалии. По количеству сортов — а в мире их выведено более 10 тысяч — азалии уступают, пожалуй, только розам. В Сибирском ботаническом саду ТГУ крупнейшая в России коллекция азалий, в том числе собственной селекции. Эти сорта наша гордость: Валентина Морякина, Нина Попова, Светлана Кузнецова, Тамара Михеева, Томичка и другие, — говорят сотрудники Ботанического сада ТГУ.

Цветением азалий в Ботсаду ТГУ можно любоваться до апреля, в это время распускаются самые поздние сорта.

