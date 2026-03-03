Инвестор томского «дома за рубль» на Советской приступит к работам в апреле

3 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Восстановление деревянного «дома за рубль» на пересечении улиц Советская, 11 и Беленца, 25 начнется в конце апреля 2026 года. Об этом сообщил его инвестор Андрей Борисов на прошедшем сегодня, 3 марта, объезде с участием мэра Томска Дмитрия Махини.

Сейчас предприниматель находится в стадии подписания договора и параллельно с этим готовит здание к ремонту. По его словам, восстановить исторический объект рассчитывают в течение 2-3 лет. В будущем там может разместиться кофейня или гостиница. Ранее Борисов взял в аренду здание по ул. Розы Люксембург, 47.

— Дом пока исследовали поверхностно, но он в достаточно хорошем состоянии. Мы сейчас огородим площадку и начнём его вскрывать, по максимуму, конечно, все сохранится, — отметил Андрей Борисов.

Председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов подчеркнул, что этому «дому за рубль» повезло, в отличие от многих других, остаться в нормальном состоянии:

— Он не успел погореть, его не успели растащить, поэтому такие дома у нас легко разбираются. Сгоревшие дома берут гораздо тяжелее, — сказал Кирсанов.

Обсуждая с мэром Томска Дмитрием Махиней возникающие в процессе восстановления проблемы, инвестор уточнил планы администрации о возможной реконструкции улицы Советская. По его мнению, если восстановить историческое здание, но оставить вокруг него инфраструктуру в таком виде, в каком она сейчас, то территория все равно не будет привлекательной. На это глава города ответил, что за счет муниципальных средств город может привести в порядок тротуары и саму улицу, но не здания:

— Даже если здания муниципальные, то за счёт своих средств [их ремонт] не планируем. Этот бы [соседний дом по ул. Советская, 11а] объект оживить, тогда бы был целиком комплекс, — сказал Махиня. — Все вместе вполне неплохое пространство бы получилось.

Фото: Алена Попова

Также инвестор Андрей Борисов обратил внимание мэра на высокую стоимость подвода коммуникаций. Дмитрий Махиня пообещал урегулировать этот вопрос в рабочем порядке.

— Наша программа «Дом за рубль» продолжает работать, хотя у нас сейчас непростая экономическая ситуация. Действительно, это дорогие достаточно деньги, но, тем не менее, наши дома находят своих инвесторов. Мы пытаемся с каждым работать индивидуально, слышим, о чём они просят, вносим необходимые изменения в правовые акты, которые в рамках наших возможностей, продляли сроки реконструкции, вводим льготные ставки на землю — обращаются с разными вопросами. Сейчас у инвесторов встали вопросы техприсоединения. Здесь тоже поработаем с техноснабжающими организациями, — заключил Дмитрий Махиня.

По информации городского департамента управления муниципальной собственностью, в 2025 году мэрия заключила 15 договоров по программе «Дом за рубль». В настоящее время льготная арендная плата в 1 рубль установлена в отношении 17 объектов недвижимости, из них в отношении трех объектов установлена льгота в 2025 году. Всего заключено 73 договора аренды зданий.

Напомним, деревянное здания на углу улиц Советская, 11 и Алексея Беленца, 25 — объект деревянного зодчества, исторически ценный градоформирующий объект. Входит в состав исторической усадьбы томской мещанки Агафьи Ивановны Петровой — второй дом усадьбы — по ул. Беленца, 25/1 также признан аварийным, но на сегодняшний день не расселён.

