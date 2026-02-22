18+
интересные новости Томска мероприятия активисты зоозащита Город, События, Томские новости
В Томске прошел пикет из-за серии случаев отравления собак

Сегодня, 22 февраля, в Томске прошёл пикет против многочисленных случаев отравления собак. Участники акции рассчитывали привлечь к ситуации внимание общественности и правоохранительных органов.

Мероприятие прошло в сквере на ул. Высоцкого. Здесь собрались несколько десятков человек с плакатами. Участники призывали обратить внимание к предполагаемой деятельности группы лиц, причастных к массовым отравлениям собак в городе. Также пикетчики требовали возбудить по данным фактам уголовные дела.

Фото: Савелий Петрушев

