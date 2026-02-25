Весна в Томской области будет чуть теплее нормы

25 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Гидрометцентр России опубликовал сезонный прогноз на март, апрель и май 2026 года. Согласно представленным данным, температура воздуха в Томской области весной будет в пределах нормы, как и практически во всех регионах, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

— У нас практически нет холодных сценариев (когда средняя месячная температура ниже нормы — прим. ред.). У нас либо около нормы, либо выше нормы. Апрель и май прогнозируются около нормы. Но небольшие отклонения возможны, но не далеко от нормы, — уточнила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Так, около и на 1 градус выше нормы температура ожидается на юге Сибири — в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и на юге Красноярского края. В большинстве регионов Дальнего Востока также ожидается более теплая погода.

В марте на большей части территории страны температура будет около нормы. Около и на 1 градус выше нормы средняя температура будет в большинстве регионов Северо-Запанного федерального округа, Центрального федерального округа, а также Южного и Северо-Кавказского, за исключением Астраханской области. Температура около и на 1 градус ниже нормы прогнозируется в Московской, Тверской, Вологодской областях и в республике Коми. В Приволжском федеральном округе температура около и на 1 градус ниже нормы будет в северной и центральной части округа, а около и на 1 граду выше нормы — на юге округа. На Урале температура прогнозируется около и на 1 градус ниже нормы.

Выше нормы (на 1 градус и более) температура в марте прогнозируется в Ставрополье, в Республике Северная Осетия — Алания, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках и в Республике Адыгея.

В апреле температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется практически во всех регионах европейской части России, за исключением Республики Коми и Астраханского края, а также практически во всех регионах Урала. На азиатской части страны температура около и на 1 градус ниже нормы прогнозируется в большинстве регионов Сибири, а также практически на всех территории Якутии и в Хабаровском крае, в Амурской области, на севере Забайкалья и Бурятии. На остальной территории азиатской части страны температура прогнозируется около и на 1 градус выше нормы.

В мае температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Приволжского федерального округа и в южной половине Центрального федерального округа и в отдельных районах и на западе Северо-Западного федерального округа. Температура около и на 1 градус ниже нормы ожидается в регионах Урала, практически во всех регионах Приволжского федерального округа и Северо-Западного федерального округа.

На азиатской части страны температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, за исключением Якутии, где практически на всей территории температура будет около и на 1 градус ниже нормы.

Напомним, в ближайшие дни в Томской области сохраняются аномальные морозы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».