Дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта расследуют в Томской области

3 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Транспортная прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта Богашево в Томской области в рамках нацпроекта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— С 2019 года по 2022 год в рамках исполнения госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса в результате необоснованного увеличения стоимости контракта под видом существенного роста цен на стройматериалы произведены незаконные выплаты подрядной организации. Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей, — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство направило материалы в следственные органы, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщалось, в августе 2019 года «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбрало СУ ТДСК генподрядчиком реконструкции ВПП в Томске, контракт был заключен между Ространсмодернизацией и АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК).

Исполнитель должен был к ноябрю 2022 года за 2,81 млрд рублей оснастить взлетно-посадочную полосу новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение с техническими средствами охраны. В 2024 году прокуратура выявила несколько нарушений при реконструкции.

По данным на сайте госзакупок, контракт был пролонгирован до 26 августа 2024 года, его сумма составила 3,777 млрд рублей.

В середине июля 2025 года банкротство стройкомпании инициировало ООО «Томскэкскавация» (субподрядчик СУ ТДСК по реконструкции инфраструктуры томского аэропорта) из-за долга в 2,5 млн рублей. Однако суд не принял заявление в связи с тем, что на момент его подачи еще не истек срок, по которому СУ ТДСК должно рассчитаться с субподрядчиком.

В конце июля 2025 года заявление о банкротстве СУ ТДСК подал в Арбитражный суд Томской области ООО «Союзлифтмонтаж» (Томск, субподрядчик ТДСК). По информации с сайта «Союзлифтмонтажа», компания выполняла работы на нескольких объектах ТДСК, в частности занималась монтажом лифтов в ЖК «Аквамарин» (Новосибирск), ЖК «На Комсомольском», ЖК «Радонежский» (оба — Томск).

Ранее в ТДСК сообщали «Интерфаксу», что среди причин возникновения задолженностей — системные изменения в строительной отрасли, в том числе невыплата компенсаций удорожания стоимости работ по исполнению бюджетных контрактов, рост ключевой ставки до 21% в 2024 году.

В конце августа 2025 года Арбитражный суд Томской области ввел в отношении СУ ТДСК процедуру наблюдения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».