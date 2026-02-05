«Газпром газораспределение Сибирь» сменило прописку с Томска на Новосибирск

5 февраля 2026 / Томский Обзор

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» сменило юридический адрес с Томска на Новосибирск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные компании.

«Данные изменения обусловлены оптимизацией производственных процессов и дальнейшим развитием компании. Изменение юридического адреса не влечет прекращение либо изменение прав и обязанностей по договорным и иным обязательствам общества», — говорится в сообщении.

В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены. Заявление об их внесении компания подала 29 декабря 2025 года.

Выручка компании в последние годы растет — с 2,2 млрд рублей в 2020 году до 3,9 млрд рублей в 2024 году. В отчетности «Газпром газораспределение Сибирь» говорится, что в компании работает порядка 1,5 тыс. человек, в том числе среднесписочная численность сотрудников в Томской области в 2024 году составляла 665 человек, в Новосибирской — 297.

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» входит в группу «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ПАО «Газпром»). Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям Сибири протяженностью более 9,7 тыс. км, их техническую эксплуатацию, а также подключение объектов. Компания ведет деятельность на территории Сибирского федерального округа — в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Республике Алтай.

