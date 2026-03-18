ВООПИК выступил против передачи регионам права снимать памятники с охраны

18 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» опубликовано открытое письмо против передачи регионам права на исключение объектов культурного наследия регионального и муниципального значения из единого госреестра памятников. Ранее, 11 марта, этот законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении на Совете Государственной думы РФ.

Градозащитники считают, что действующий на сегодняшний день порядок — когда решение о снятии памятника с охраны принимает Правительство РФ — является «логичным и оправданным». По их мнению, таким образом государство на протяжении многих десятилетий обеспечивало сохранение культурного наследия и защищало памятники истории и культуры от «непродуманных и сиюминутных решений». По информации ВООПИК, сегодня в России находится порядка 160 тысяч недвижимых объектов всех категорий, при этом указанная цифра не является «избыточной» по сравнению с другими странами:

— Наша страна значительно уступает Китаю (767 тыс.), Италии (более 500 тыс.), Великобритании (376 тыс.) и другим странам. При этом культурное наследие России не менее богато и разнообразно. Упрощение процедуры исключения памятников из Реестра способно только усугубить эту диспропорцию, имеющую негативные имиджевые последствия для нашего государства, — говорится в письме.

ВООПИК отмечает, что предложенные нововведение в закон «могут послужить стимулом для заинтересованных лиц ускорить процесс разрушения объектов культурного наследия для последующего исключения из реестра в упрощенном порядке». По словам градозащитников, это чревато «колоссальными неоправданными рисками» и общественным резонансом, а также «затрагивает права каждого гражданина Российской Федерации»:

— Объекты культурного наследия, независимо от их местонахождения и категории историко-культурного значения, имеют общенациональную ценность, являются частью общенационального культурного наследия. Соответственно, и вопрос об исключении их из единого общефедерального реестра объектов культурного наследия может решаться только на федеральном уровне, исходя из общефедеральных критериев и приоритетов единой государственной политики в области сохранения культурного наследия, — считают в ВООПИК.

В заключении градозащитники просят депутатов Государственной Думы отклонить данный законопроект. Повлиять на их решение можно до 9 апреля 2026 года, направив свои возражения в Госдуму. Пример подобного обращения можно найти по ссылке.

Подробнее о ситуации и о том, чем новый законопроект грозит Томску, мы рассказывали в нашем предыдущем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».