«Это будет катастрофой для наследия»: чем грозят Томску поправки в закон о памятниках истории и культуры

13 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В среду, 11 марта, Совет Государственной думы РФ в первом чтении рассмотрел поправки в закон об объектах культурного наследия, связанные с упрощением процедуры их снятия.

Согласно предлагаемым изменениям, в случае их принятия в третьем чтении, регионы смогут самостоятельно лишать памятники охранного статуса регионального и местного значения. Сейчас это решение принимает федеральное правительство.

Что говорят градозащитники и какие угрозы таит в себе новый законопроект, рассказываем в нашем материале.

Инициатором законопроекта о предоставлении субъектам РФ возможности исключать из единого госреестра объекты культурного наследия выступили депутаты Думы Ставропольского края. По их мнению, нововведения стали бы «наиболее эффективным механизмом по сравнению с существующим в настоящее время», так как сейчас эта процедура «осуществляется исключительно на основании акта Правительства РФ» и требует более длительного времени при принятия соответствующего решения.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (об упрощении снятия с государственной охраны объектов культурного наследия) в новой редакции от 22. 11. 2025 г. Фото: sozd.duma.gov.ru

Однако активисты и градозащитники уверены, что изменение действующего законодательства повлечет за собой массовую утрату культурного наследия по всей стране. В открытом обращении к председателю Госдумы Владимиру Володину и депутатам Государственной думы члены Координационного совета грозозащитных организаций России указывают, что в случае принятия правок «сам охранный статус абсолютного большинства охраняемых законом памятников истории и культуры России окажется выведен из-под федерального контроля, а решения об их исключении из Единого государственного реестра объектов культурного наследия будут приниматься региональными властями исходя из местных критериев, по субъективным локальным обстоятельствам и причинам».

Согласно информации членов Координационного совета грозозащитных организаций России на 2023 год в Едином государственном реестре числилось 86 511 объектов культурного наследия регионального и муниципального значения. По мнению специалистов, в случае принятия поправок, 84,5% от общего числа объектов наследия попадают в зону риска — это более ста тысяч памятников.

Кроме этого, депутаты Думы Ставропольского края в первой редакции законопроекта об изменении процедуры снятия памятников с учета предлагали передать право снимать с охраны объекты, принятые в советское время, если будут найдены документы, ставящие под сомнение обоснованность тогдашних решений, а также удалять из реестра дублирующие записи. Однако в новой редакции от 22 ноября 2025 года эти предложения не были учтены.

Почему Томск особенно уязвим?

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Глава Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова считает, что предложенные изменения в закон об объектах культурного наследия в отношении Томска не допустимы, иначе «мы потеряем город», так как подавляющее большинство значимых зданий в Томске — это не федеральные, а региональные объекты и выявленные ОКН — то есть как раз те, которые окажутся в прямом ведении области.

«Томское отделение и коллеги из других регионов, конечно, против этого законопроекта, — говорит Мария Бокова. — Поэтому сейчас прорабатывается вариант, чтобы к указанной дате подать возражения-предложения. Однажды мы этим уже воспользовались, когда региональные депутаты пытались применить подобные изменения в ФЗ-№73. Тогда от ВООПиК это было централизованно. В прошлый раз возражения были учтены. Сейчас, конечно, мы будем делать то же самое. Если это будет так же, как в прошлый раз — централизовано — значит, мы направим их в Центральный совет ВООПиК. Если организация решит, что каждое региональное отделение должно направить возражения самостоятельно, значит, мы их будем направлять в правительство. Но в любом случае от нашего отделения обязательно будет реакция, обязательно будут возражения на предложенный законопроект. В долгий ящик мы не будем откладывать. Я думаю, что к 20–25 марта у нас это всё будет готово».

Бокова отмечает, что в случае принятия поправок, они, в первую очередь, коснутся памятников, которые десятилетиями «не ремонтировались, были заброшены, запущены, пришли в аварийное и руинированное состояние». И если по действующему сегодня закону их нельзя было сносить, чтобы в будущем эти объекты могли реконструировать, то по новому законопроекту, после исключения их из единого госреестра, они могут быть навсегда утрачены для города.

Более того, Мария Бокова считает, что предложенный законопроект губителен не только для Томска, но и в целом для культурного наследия страны, так как основную массу объектов единого госреестра составляют именно памятники регионального значения:

Федеральных памятников и в Томске не так уж много, как и в целом по России. В основном рассматривается каждый отдельный регион, его развитие — что для кого наиболее ценно. У нас города развиваются по-разному. В центральной России есть здания, которым и до тысячи лет, а у нас в Томске — это 400 лет. Есть относительно молодые города. Поэтому здесь нужно подходить индивидуально к каждой территории. А если регион станет решать, что памятник, а что нет — это будет просто катастрофа для культурного наследия страны, — уверена глава Томского отделения ВООПиК.

Повлиять на решение депутатов специалисты и общественники могут до 9 апреля 2026 года, направив свои возражения в Госдуму. Пример подобного обращения можно найти по ссылке.

Кто станет первым?

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

По словам Марии Боковой, первыми в списке на исключение из единого реестра в Томске станут деревянный дом Оржешко на ул. Белинского, 23; кирпичное здание бумажной фабрики Сергея Горохова на территории бывшей Карандашной фабрики и Гороховские склады в районе набережной Томи. Несмотря на то, что последний объект — Гороховские склады — в отличие от двух других имеет статус памятника федерального значения, Бокова уверена, что рано или поздно Томск распрощается с этим зданием из-за новых возможных полномочий региона:

«История с Гороховскими складами длится с 2011 года. И если сейчас полномочия передать в регион, историческое наследие Томска уничтожат раз и навсегда. Останутся какие-то, конечно, объекты, где размещаются государственные и федеральные и региональные службы. А те, что им не интересны, будут зачищены. Даже если они имеют статус федерального значения, как Гороховские склады. Об этом идет речь. И плюс, справки о состоянии здания предоставляет же региональный комитет. Исключить он не сможет, но дать рекомендации и справку о техническом состоянии — это, конечно будет возможно», — говорит Мария Бокова.

Напомним, деревянный особняк архитектора Оржешко на Белинского, 23 — это одноэтажный дом в стиле модерн, построенный самим архитектором В.Ф. Оржешко в 1911 году. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения и считается одним из наиболее ярких памятников томского модерна. В 2000‑х годах дом был передан инвестору под реставрацию, но вместо восстановления усадьба оказалась в запустении и фактически пришла в руинированное состояние.

Кирпичное здание бумажной фабрики Сергея Горохова, сына Владимира Александровича, владельца знаменитых Гороховских складов, было возведено в 1914-1916-е годы по проекту архитектора Андрея Крячкова. В 2007 году оно было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако в последующем, в 2020-е годы, региональный комитет по охране памятников снял с него этот статус. В настоящее время здание никак не защищено, оно даже не попало в предмет охраны исторического поселения.

Склады томского купца Владимира Горохова, владельца крупного мукомольного предприятия, построены в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова в стиле модерн. В 1995 году комплекс стал памятником архитектуры федерального значения. Эксперты называют ансамбль «ценной исторической застройкой» и подчеркивают его особое значение для истории и культуры Томской области. При этом объект годами разрушается: собственники меняются, регулярно появляются новости о новых проектах и экспертизах, но реальные работы ограничиваются консервацией и здание постепенно разрушается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».