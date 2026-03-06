18+
Томичам покажут лучшие образцы эмальерного искусства России

В пятницу, 13 марта, в Томском областном художественном музее откроется Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». Здесь будут представлены работы лучших сибирских и столичных эмальеров.

Как уточняют организаторы, цель выставки — познакомить томичей со спецификой современного эмальерного искусства, в котором помимо традиционных, бытуют многочисленные инновационные, авторские технико-технологические приемы.

В экспозицию вошли более двухсот произведений, в том числе известных сибирских и столичных мастеров. Среди них — целые династии эмальеров, член-корреспондент РАХ Михаил Бекетов (Ярославль), Анвар Багаутдинов и Анастасия Александрова (Санкт-Петербург), Ольга Ерохова (Москва). Томск представят Марина Зайкова, Анна Воронина и Надежда Арвентьева.

На выставке томичей познакомят со всем спектром произведений горячей эмали — от миниатюрных до монументальных декоративных, от иконы до пейзажа.

Выставка откроется в пятницу, 13 марта, в 17.00, и будет работать до 26 апреля.

Стоимость билетов: 370 рублей.

Фото: artmuseumtomsk.ru

