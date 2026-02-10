Маленький, но с большой историей: как 130 лет назад в Томске появился дом в пер. Макушина, 5

10 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Кажется, что деревянный дом в переулке Макушина, 5 совсем непримечателен. Но за его плечами — большая история длиною в 130 с лишним лет.

Дом находится недалеко от монументального здания Окружного суда, построенного в 1904 году по проекту известного архитектора Константина Лыгина. На фоне краснокирпичного соседа маленький двухэтажный дом в пер. Макушина, 5 выглядит совсем небольшим. У него скромный декор, хотя назвать дом совсем уж скучным нельзя — крепкий и просторный, он сдержанно украшен деревянной резьбой.

По данным томского краеведа Романа Петрушина, история здания начинается в 1893 году, когда томский предприниматель Василий Ельдештейн выкупает усадьбу другого томского купца Варсонохия Мальцева. Про нового владельца известно, что он прибыл в Сибирь с семьей из Пермской губернии. Но путь Ельдештейна в Томск был непрост.

Как пишет Надежда Дмитриенко в книге «Томские купцы: биографический словарь», в 1870-х годах Василий Евгеньевич работал лоцманом на уральской реке Чусовой и ее притоках. Это единственная река, которая пересекает Уральские горы с востока на запад, то есть, из Азии в Европу.

В начале 1880-х Ельдештейн стал временным иркутским купцом 2-й гильдии, а только затем перебрался в Томск. В губернской столице он занялся поставками леса, а в 1883 получил разрешение томского губернатора на открытие в городе ссудной кассы под залог разных вещей. Она просуществовала порядка десяти лет, пока Василий Евгеньевич не ликвидировал кассу. Владел Ельдештейн тремя пароходами — «Любимец», «Евгений» и «Товарищ». На одном из них в 1900 году и погиб во время взрыва парового котла — а с ним еще 42 человека.

После смерти Василия Ельдештейна его имущество перешло по наследству детям — сыновьям Андрею и Евгению и дочери Александре. Те продолжили дело отца, основав торговый дом «Наследники В.Е. Ельдештейна», но в Томске бизнес не заладился. Вскоре они покинули губернский центр, а деревянный дом в пер. Карповском, 3 — так в 1913 году назывался переулок Макушина — продали томскому мещанину Максиму Казаковцеву.

Евгению Эльдештейну удалось наладить дело в Барнауле: его пароходная компания достигла расцвета в 1910-х, зарабатывая на грузоперевозках, в частности, зерна. В 1908 году его флотилия включала шесть пароходов и шесть барж вместимостью 5500 т, в 1910 году — пять пароходов и 12 барж вместимостью 8300 т. В 1914 году в пароходстве Ельдештейнов было занято до 150 матросов и рабочих и 60 служащих. В 1915 году Ельдештейны продали бизнес и занялись лесом и конезаводчеством. После революции дело национализировали, в 1930-е Евгения Эльдештейна репрессировали. Фото: Библиотека им. В. Я. Шишкова — Шишковка, Барнаул

Новый владелец толком даже не успел использовать усадьбу: в 1914–1915 гг. из-за просрочек платежей Нижегородско-Самарскому земельному банку его недвижимость выставили на публичные торги. Там, вероятно, ее приобрел томский мещанин Андрей Рыжов. Этот хозяин не только обиходил здание, но и расширил владения, объединив участок со смежной усадьбой на Соляной площади. Правда, вскоре потерял свое приобретение — после 1920 года усадьбу национализировали.

Переулок Карповский со временем переименовали в честь томского книгоиздателя Петра Макушина. И, несмотря на все события XX столетия, деревянный дом Ельдештейна уцелел. Сегодня он, как и почти полтора века назад, остается жилым, храня память о купеческих династиях и перипетиях дореволюционного рынка недвижимости.

Фото: Савелий Петрушев

