Томский рынок труда: чего ждать в 2026-м

28 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Рынок труда Томской области продолжает трансформироваться. На это влияет множество факторов: от минимального уровня безработных при недостатке рабочих рук до меняющейся ситуации в экономике и демографии.

Как в Томской области поддерживают баланс на рынке труда, как помогают людям найти свое призвание, а не просто службу от «звонка до звонка», и каких перемен можно ждать в 2026 году «Томскому Обзору» рассказала руководитель регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Рынок труда

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

По итогам прошлого года в Томской области сохранился очень низкий уровень безработицы — всего 0,53% от экономически активного населения. Количество зарегистрированных в этой категории жителей показывает исторический минимум. На начало 2026 года оно составило 2 806 человек, на которых приходится 6 154 вакансии, среди которых 2 963 — рабочие профессии.

Всего в прошлом году за содействием в трудоустройстве обратились 12,2 тыс. человек, из них 8,3 тыс. признали безработными, обеспечив временной финансовой поддержкой на период поиска работы. В итоге, более половины таких соискателей — 54% — трудоустроились. Важно отметить, что в кадровые центы «Работа России» работают не только с безработными. Здесь специалисты помогают составить эффективное резюме, готовят к собеседованию, обучают карьерной грамотности, проводят тренинги и мастер-классы, на которых анализируют рынок труда и рассказывают о востребованных вакансиях.

А еще в прошлом году жители Томской области могли бесплатно пройти переподготовку примерно по 60 образовательным программам при поддержке кадрового центра. За год повысили квалификацию или освоили новую профессию 2,2 тыс. человек, в том числе по президентскому нацпроекту «Кадры».

Особое внимание в 2025 году уделялось уязвимым категориям: людям с инвалидностью, участникам специальной военной операции, многодетным родителям, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста.

— Рассчитываем, что в 2026 году нам удастся сохранить стабильно низкий уровень безработицы — на уровне 0,5%. Но главный результат мы ждём не в цифрах статистики, а в реальном трудоустройстве людей. Планируем увеличить долю трудоустроенных граждан, сделать так, чтобы каждый обратившийся получил не просто консультацию, а конкретное рабочее место или возможность обучения, — отметила Анна Гомозова.

Глава Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Меняться, отвечая потребностям

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В минувшем году Томская область вступила в третью волну комплексной модернизации службы занятости в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». В его рамках было выделено 411 млн рублей на оборудование в регионе современных кадровых центров «Работа России». В последние три месяца было открыто восемь таких учреждений, также планируется запуск еще восьми.

— Кадровые центры стали современными пространствами, созданными по принципу заботы и клиентоцентричности. В них появились оснащенные новой мебелью и современной техникой уютные зоны ожидания, отдельные переговорные и тренинговые, детские уголки, зона цифровых сервисов для самостоятельного онлайн-поиска предложений, — отметила Анна Гомозова. — Важно, что изменилась не только материальная база, но и подход к взаимодействию с посетителями: специалисты работают индивидуально, помогают выстроить карьерную траекторию и сопровождают соискателя на всех этапах.

Соискатели в обновленных центрах могут подобрать вакансии, получить карьерную консультацию, помощь в переобучении или открытии собственного дела.

В свою очередь, для работодателей на базе центров организуют ярмарки вакансий. Здесь же специалисты рассказывают о том, как помочь сотрудникам адаптироваться на рабочем месте и удержать их. А еще на базе центров проходят мастер-классы, тренинги и акселераторы. Школьникам и студентам помогают определиться с будущей профессией, а также с поиском временной занятости.

Кадровое прогнозирование

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Одной из ключевых задач, стоящих перед Департаментом труда и занятости населения Томской области, было формирование кадрового прогноза. В рамках его подготовки были проанкетированы более 2 700 работодателей.

— Для нас это единственный источник данных о перспективной профессионально-квалификационной структуре спроса на кадры в регионе, — подчеркнула Анна Гомозова. — В декабре 2025 года мы получили сбалансированный прогноз по видам деятельности и начальным группам занятий. Таким образом, впервые по стране была сформирована федеральная часть кадрового прогноза, которая сбалансирована с региональными прогнозами.

Согласно сформированному прогнозу, в 2026–2032 годах Томской области потребуется дополнительно 72,8 тыс. человек. Из них 57,9 тыс. работников на замещение выбывающих из занятости, и только 14,9 тыс. — на новые рабочие места. По большей части это должны быть специалисты со средним профессиональным или профессиональным образованием.

Привлечение кадров

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Также в прошлом году в Томской области прошло пять региональных этапов конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», цель которого — повышение престижа рабочих профессий. Компетентное жюри выбирало лучших агрономов, швей, сварщиков, робототехников, а также специалистов, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям.

Томская область стала площадкой для проведения и федерального этапа в одной из номинаций конкурса. На базе Томского политеха выбирали лучшего «Специалиста по мехатронике и робототехнике». На организацию конкурса была выделена субсидия в 11,6 млн рублей, что позволило подготовить площадку, закупить роботов и расходные материалы.

В 2026 году количество региональных этапов вырастет до девяти. В обновленный перечень вошли следующие профессии: «Агроном», «Специалист по робототехнике», «Швея», «Повар», «Машинист экскаватора», «Машинист бульдозера», «Оператор станков с программным управлением», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

— Также будет проведен региональный этап по номинации для переобучившихся по рабочим профессиям «Второй старт». В текущем году по этой номинации акцент будет смещен на участников специальной военной операции, — уточнила Анна Гомозова.

В 2026 году Томская область сохранила за собой право проведения федерального этапа Конкурса по номинации «Специалист по робототехнике». Сумма субсидии на его организацию вырастет и составит около 13 млн рублей.

Одним из самых ярких событий прошлого года стала Всероссийская ярмарка трудоустройства.

— В 2025 году мероприятие подтвердило свою значимость как эффективная площадка для трудоустройства и взаимодействия между работодателями и соискателями, что способствует развитию профессиональной занятости в регионе, — отметила Анна Гомозова. — По результатам проведенного мониторинга, по итогам двух этапов ярмарки в Томской области место работы нашли 679 человек, более 1,4 тыс. соискателей получили предложения от работодателей. Всего в двух этапах приняли участие более 6 тысяч соискателей и 300 работодателей.

В этом году в Томской области также пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Её региональный этап состоится 17 апреля, а федеральный запланирован на 26 июня. Традиционно, мероприятия в рамках ярмарок будут проходить в течение нескольких дней.

Новые кадры

На фестивале профессий «МиР — территория будущего» Фото: Савелий Петрушев

Одним из ключевых приоритетов Департамента труда и занятости населения остается работа с молодежью. Кадровый центр «Работа России» вместе с региональными образовательными организациями и работодателями регулярно организует масштабные карьерные события.

Так, в сентябре прошлого года в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» состоялся масштабный фестиваль профессий «МиР — территория будущего». Его посетили более 3 тыс. школьников и студентов. Для них организовали несколько интерактивных зон. Здесь школьники могли прикоснуться к миру современных технологий, напрямую пообщаться с работодателями, узнать больше о востребованных в регионе профессиях из области мехатроники и робототехники, а также посетить зону открытого лектория федерального спикера.

Также в сентябре был разработан проект «Твой район — твой старт». В его рамках была организована практико-ориентированная профориентационная площадка, помогающая школьникам осознанно выбрать профессию, а также сформировать интерес, мотивацию и готовность учиться, работать и развиваться в своём родном районе. Мероприятия проекта прошли в Асине и Бакчаре: они включали мастер-классы, профпробы и презентации от локальных работодателей. Участниками проекта стали более тысячи ребят из пяти районов Томской области.

В октябре прошел традиционный молодежный карьерный форум «Труд крут», организованный Департаментом труда и занятости населения Томской области совместно с ООО «Газпром трансгаз Томск» и Российскими студенческими отрядами. В общей сложности мероприятие посетили более 4 тыс. студентов, школьников и работодателей региона. Ребята познакомились с современными профессиями строительной сферы, сельского хозяйства, промышленности, медицины, ИТ, нефтегазовой отрасли на площадке «Дайджест профессий». Более 30 компаний организовали для участников форума профессиональные пробы.

Всего по итогам 2025 года при содействии службы занятости в свободное от учебы время было трудоустроено 5 тыс. подростков.

Профориентация и маршрутизация студентов и школьников на конкретные предприятия останется одной из приоритетных задач работы с молодежью в Томской области в 2026 году. Одна из ключевых целей Службы занятости региона — достижение показателя трудоустройства выпускников не менее 70%.

Приоритеты 2026

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В следующем году перед Департаментом также стоит множество задач. Среди них формирование регионального сегмента прогноза потребности экономики в кадрах на портале «Работа России». Также в этом году будет запущен молодежный центр в Северске.

— Наша цель — создать сквозной процесс сопровождения молодого человека от школьной скамьи до гарантированного трудоустройства на предприятия региона с последующей адаптацией. Особое внимание необходимо уделить ранней профориентации школьников, так как осознанный выбор профессии к девятому классу считается залогом будущей успешной карьеры. Для студентов и выпускников установлен четкий целевой показатель: к концу выпускного курса трудоустроить как можно больше человек. Для учащихся из группы риска кадровые центры «Работа России» будут разрабатывать индивидуальные планы занятости, — отметила Анна Гомозова.

В 2026 году специалисты продолжат повышать уровень карьерной и трудовой грамотности жителей региона, организовывать обучение и переобучение специалистов разных профилей. Отдельная задача — стимулирование предпринимательской активности у соискателей.

В то же время, одним из ключевых направлений деятельности Департамента остается трудоустройство и обучение участников СВО и членов их семей, а также инвалидов. В Департаменте планируют существенно увеличить число нашедших работу представителей этих категорий.

— Нам предстоит не просто сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, а выйти на новый уровень качества занятости, обеспечить адресное трудоустройство участников СВО и людей с инвалидностью, помочь молодежи сделать осознанный выбор профессии. У нас есть опыт, есть выстроенная система и, главное, есть понимание, что за каждым обращением стоит живой человек, которому нужна реальная помощь. Мы сделаем всё возможное, чтобы каждый нашел свою работу, — отметила Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

