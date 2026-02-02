18+
Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Образование и наука, Томские новости, ТПУ, интересные новости Томска образование куда сходить лекции бесплатные мероприятия Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

В пятницу, 6 февраля, в Томске пройдет пешеходная экскурсия «Дорогой жизни профессора Б.П. Вейнберга», посвященная 155-летию со дня рождения выдающегося ученого, организатора сибирского аэротехнического кружка, создателя прототипа вакуумного транспорта, инициатора первого Научно-исследовательского института в Сибири Бориса Вейнберга.

Как уточняют в пресс-службе Томского политеха, пешеходный маршрут разработан Комплексом музеев ТПУ, Научно-технической библиотекой ТПУ и Научной библиотекой ТГУ. Он включает выставку «Борис Вейнберг и его мечта о Сибирской академии наук» в «научке», где экскурсанты смогут познакомиться с архивными материалами из фонда университетской библиотеки, которые рассказывают о роли профессора в создании Института исследования Сибири.

Затем участников экскурсии ждет прогулка по Европейскому кварталу — району в центре Томска, где находятся исторические корпуса Томского политеха, — с заходом в большую физическую аудиторию и лабораторию физики, где когда-то работал ученый.

Завершится маршрут в Научно-технической библиотеке ТПУ на выставке «Политехники на благо науки», посвященной Борису Петровичу Вейнбергу. Там экскурсанты увидят редкие издания из рабочей библиотеки ученого, лабораторные приборы для проведения опытов начала ХХ века, а также узнают, какое изобретение профессора Вейнберга не смог воплотить в жизнь Илон Маск.

Экскурсия пройдет в пятницу, 6 февраля, в 14:00. Место встречи: Научная библиотека ТГУ (пр. Ленина, 34а). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (3822) 70-56-71.

