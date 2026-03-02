В Томске демонтировали ледовые горки и фигуры на Ново-Соборной

2 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

В минувшие выходные в Томске демонтировали ледовый городок, горки и ледовые фигуры на площади Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.

— Перед выходными дали людям покататься, чтобы встретить весну с хорошим настроением. Сейчас фигуры начнут быстро терять форму, поэтому начали убирать городок, — сказал и.о. главы администрации Советского района Дмитрий Лобыня.

Всего специалисты вывезли с Ново-Соборной около 50 машин льда. Работы завершены.

