Недооцененный Арнольд: Как строили Императорский университет в Томске — 3 серия
Имя первого архитектора Императорского Томского университета Максимилиана Арнольда сегодня не так широко известно в Томске, как имя его коллеги Павла Нарановича. Но именно Арнольд стоял у самых истоков и заложил первый камень в фундамент сибирского просвещения.
Рассказываем о человеке, который начал главную стройку Сибири, но был вынужден оставить ее после первого года работы.
Торжественная закладка первого камня в фундаменте будущего главного корпуса Императорского Томского университета состоялась 26 августа 1880 года при участии инженера-строителя Максимилиана Арнольда. Важное событие зафиксировали для потомков: теперь этот исторический снимок хранится в Музее истории ТГУ.
— Флоринский, будучи членом министерства, еще до строительства томского университета возглавлял комиссию по проверке высших учебных заведений в России, поэтому он проехал по всем университетским городам, которые были уже на тот момент. И, в каждом городе, возможно, он замечал какие-то уникальные его особенности, впитывал эту информацию и в концентрированном виде воплотил это в Томске. Тем более, у него была возможность воплотить все свои идеи, так скажем, на чистом листе, потому что томский университет единственный в Российской империи, который строился с нуля. То есть, все университеты до этого получали какие-то здания в пользования. В Санкт-Петербурге — это [здание университета] было коллегии, в Москве — гимназии. Университеты не строились специально, а в Томске пошли от обратного, — рассказывает заведующий кафедрой российской истории исторического факультета ТГУ Сергей Некрылов.
Максимилиан Арнольд — инженер-архитектор, профессор архитектуры. В 1856 году окончил Строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий в Санкт-Петербурге. В числе его работ — строительство нового шпиля над колокольней Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге, сооружений Московско-Курской железной дороги, а также возведение церкви Владимира в Херсонесе.
Работал в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Томске, Забайкалье и Красноярске. В Красноярске М. Арнольд был городским архитектором (1883–1884), проектировал здание женской гимназии, торговый дом Н. Г. Гадалова, здание мужской гимназии (совместно с Е. Александровым.).
В Томск Максимилиан Арнольд прибыл по приглашению Министерства народного просвещения. Одной из причин, почему именно его отправили строить первый в Сибири университет, стало то, что Арнольда лично рекомендовал для этих целей автор проекта Александр Бруни. Он был знаком с архитектурно-строительными работами Арнольда и его научными публикациями — статьями в архитектурном журнале «Зодчий».
— Арнольд по тем временам высоко котировался в Европе. Судьба занесла его в Сибирь, но здесь у него не задалось... Он приехал в Томск в 1880-м и не проработал даже года, — рассказывает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов. — При нем начали копать центральную часть, заложили фундамент. По фотографии четко читается место, где была закладка — у входного портика, который состоит из трех арочных проемов. Именно с него было начато строительство, и именно здесь был сооружен праздничный павильон для торжественной церемонии закладки здания.
Причин, почему Арнольд оставил работу в Томске, Залесов называет несколько. Во-первых, параллельно со строительством сибирского университета архитектор занимался восстановлением после обрушения другого сложного томского объекта — Троицкого собора. Во-вторых, с самого начала у него не заладились отношения с Флоринским:
— Арнольд, как я понимаю, был человеком властным, не привык к тому, чтобы им командовали. Он же был главным строителем всегда, у него к тому моменту была куча опубликованных научных трудов. Арнольд печатался в журнале «Зодчий», был хорошим строителем с инженерным мышлением. А тут — Флоринский, который всё время на него давил. Он, как мы потом поняли с отцом, был тоже человек достаточно самолюбивый, властный и старался, чтобы всё делалось так, как ему кажется правильным.
Тем не менее, за короткое время жизни в Томске Арнольд, по мнению Валерия Геннадьевича, успел задать тон развитию всей строительной отрасли в городе.
Так, являясь членом строительного комитета, практически на каждом заседании он вносил «письменные или устные обращения для выработки решений» по оптимизации строительства томского университета. По подсчетам исследователей, всего в течение десяти месяцев жизни в Томске Арнольд внёс свыше 120 предложений, из которых большинство было принято к исполнению или к сведению.
— Мой отец когда-то раскопал фонд строительного комитета в научной библиотеке ТГУ, — рассказывает Валерий Заселов. — Там прописано каждое заседание. Отец их все прочитал, внимательно структурировал, просмотрев даже взаимоотношения между членами комитета.
Опираясь на протоколы с заседаний строительного комитета, Залесовы выяснили, что одним из важнейших предложений Арнольда стал запуск крупного кирпичного завода в Томске. Согласно предварительной смете Бруни для строительства университета требовалось 30 тысяч бревен, почти десять кубометров бутового камня и 15 миллионов кирпичей. Имеющиеся в Томске производственные мощности не могли обеспечить такой объем материалов.
Из книги «Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года»
«Особенный недостаток чувствовался в начале работ в кирпиче: для работ в 1881 года едва удалось заготовить этого материалов до 600 тысяч штук, скупив весь кирпичи, имевшийся тогда в заводчиков в наличности по весьма высокой цене, от 15 до 18 рублей за тысячу, с доставкой».
Как пишут Залесовы в своей статье: «Инженер-архитектор [Арнольд] уже на втором заседании весьма компетентно представил техническое обоснование строительства специального кирпичного завода с зимним производством и машинной „формовкой“, который мог бы бесперебойно снабжать университетскую стройку».
— В Томске на тот момент было несколько маленьких кирпичных заводов. С них со всех собирали кирпич, но тогда стандартов особых не было — кирпичи отличались по размеру. Из такого материала строить было, конечно, невозможно, возникали большие погрешности. То есть, одна бригада работает одним кирпичом, вторая — другим, а когда им надо состыковаться, у них не получается. Тогда и пришли к мысли, что должен быть стандарт. Предложили открыть завод. Но денег сначала не дали. А потом Цибульский, который тоже был в составе комитета, вместе с купцом Михайловым вернулись к этой идее.
О том, как появлялись первые кирпичные заводы в Томске, читайте подробнее в нашем материале.
Желая привнести в строительство новые технологии, но не найдя в Томске поддержки и понимания, Арнольд уехал в Красноярск. Архитектор, канд. ист. наук О.В. Богданова пишет, что Арнольд был отстранен от должности строителя университета в 1881 г. Строительный комитет обвинил его «в допущении технических ошибок при производстве». В Красноярске архитектор стал руководить возведением здания для мужской и женской гимназий, а с 1883 по 1884 занимал пост городского архитектора.
В течение первого года строительства под началом Арнольда бригады смогли выложить весь фундамент главного корпуса с флигелями, произвести облицовку кирпичных стен подвального этажа до цоколя, выложить фундамент под здание химического корпуса и кирпичную кладку стен второго этажа, устроить водопровод из университетского озера, а также выстроить деревянный астрономический дом до крыши, сараи, конюшни и временный деревянный мост через овраг на участке современного ботсада.
Но кто заканчивал эти работы? Расскажем в следующей серии.
А пока предлагаем познакомиться с предпосылками и роли В. М. Флоринского в строительстве университета.
