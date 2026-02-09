Недооцененный Арнольд: Как строили Императорский университет в Томске — 3 серия

9 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Имя первого архитектора Императорского Томского университета Максимилиана Арнольда сегодня не так широко известно в Томске, как имя его коллеги Павла Нарановича. Но именно Арнольд стоял у самых истоков и заложил первый камень в фундамент сибирского просвещения.

Рассказываем о человеке, который начал главную стройку Сибири, но был вынужден оставить ее после первого года работы.

В Музее истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Торжественная закладка первого камня в фундаменте будущего главного корпуса Императорского Томского университета состоялась 26 августа 1880 года при участии инженера-строителя Максимилиана Арнольда. Важное событие зафиксировали для потомков: теперь этот исторический снимок хранится в Музее истории ТГУ.

— Флоринский, будучи членом министерства, еще до строительства томского университета возглавлял комиссию по проверке высших учебных заведений в России, поэтому он проехал по всем университетским городам, которые были уже на тот момент. И, в каждом городе, возможно, он замечал какие-то уникальные его особенности, впитывал эту информацию и в концентрированном виде воплотил это в Томске. Тем более, у него была возможность воплотить все свои идеи, так скажем, на чистом листе, потому что томский университет единственный в Российской империи, который строился с нуля. То есть, все университеты до этого получали какие-то здания в пользования. В Санкт-Петербурге — это [здание университета] было коллегии, в Москве — гимназии. Университеты не строились специально, а в Томске пошли от обратного, — рассказывает заведующий кафедрой российской истории исторического факультета ТГУ Сергей Некрылов.

Яркое воспоминание о закладе Императорского Томского университета оставил Григорий Потанин: «Все это совершилось перед толпой, какая собиралась в Томске только по случаю проезда великих князей. Площадка, вырубленная внутри рощи, где все это происходило, была уставлена мачтами с флагами. В одном углу ее рисовалась картина „Ермак, скачущий на коне“, под ним надпись: „Завоевание Сибири 1580 г. — Сибирский университет 1880 г.“. Другой транспарант изображал вензель императора, на третьем была изображена доска, которую положили под кирпичи при закладке». 26 августа 1880 г., из альбома «Императорский Томский университет 1880–1892 гг.» Фото: НБ ТГУ

Максимилиан Арнольд — инженер-архитектор, профессор архитектуры. В 1856 году окончил Строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий в Санкт-Петербурге. В числе его работ — строительство нового шпиля над колокольней Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге, сооружений Московско-Курской железной дороги, а также возведение церкви Владимира в Херсонесе. Работал в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Томске, Забайкалье и Красноярске. В Красноярске М. Арнольд был городским архитектором (1883–1884), проектировал здание женской гимназии, торговый дом Н. Г. Гадалова, здание мужской гимназии (совместно с Е. Александровым.).

Красноярская губернская мужская гимназия, является объектом культурного наследия России. Проект здания разработан М. Арнольдом совместно с Е. Александровым. Фото: Кузнецов, wikimedia.org

В Томск Максимилиан Арнольд прибыл по приглашению Министерства народного просвещения. Одной из причин, почему именно его отправили строить первый в Сибири университет, стало то, что Арнольда лично рекомендовал для этих целей автор проекта Александр Бруни. Он был знаком с архитектурно-строительными работами Арнольда и его научными публикациями — статьями в архитектурном журнале «Зодчий».

— Арнольд по тем временам высоко котировался в Европе. Судьба занесла его в Сибирь, но здесь у него не задалось... Он приехал в Томск в 1880-м и не проработал даже года, — рассказывает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов. — При нем начали копать центральную часть, заложили фундамент. По фотографии четко читается место, где была закладка — у входного портика, который состоит из трех арочных проемов. Именно с него было начато строительство, и именно здесь был сооружен праздничный павильон для торжественной церемонии закладки здания.

План подвального этажа центральной части главного корпуса университета. На первом чертеже черным цветом выделены фундаменты входного портика, выстроенные М.Г. Арнольдом к торжественной закладке здания. На втором чертеже графически реконструировано местонахождение павильона для торжественной закладки здания (вертикально вытянутый прямоугольник) и указано места закладки камня и медной памятной доски (красная окружность). Графическая реконструкция В.Г. Залесова Фото: из статьи «Первый строитель Томского университета инженер-архитектор М.Г. Арнольд»

Причин, почему Арнольд оставил работу в Томске, Залесов называет несколько. Во-первых, параллельно со строительством сибирского университета архитектор занимался восстановлением после обрушения другого сложного томского объекта — Троицкого собора. Во-вторых, с самого начала у него не заладились отношения с Флоринским:

— Арнольд, как я понимаю, был человеком властным, не привык к тому, чтобы им командовали. Он же был главным строителем всегда, у него к тому моменту была куча опубликованных научных трудов. Арнольд печатался в журнале «Зодчий», был хорошим строителем с инженерным мышлением. А тут — Флоринский, который всё время на него давил. Он, как мы потом поняли , был тоже человек достаточно самолюбивый, властный и старался, чтобы всё делалось так, как ему кажется правильным.

План перестройки Томского собора в 1880-х годах, где главным архитектором был назначен Арнольд. Из статьи А. Г. Туманик. Архитектура православных кафедральных соборов Сибири второй половины XIX века. НИИТАГ, 2004 Фото: Википедия

Тем не менее, за короткое время жизни в Томске Арнольд, по мнению Валерия Геннадьевича, успел задать тон развитию всей строительной отрасли в городе.

Так, являясь членом строительного комитета, практически на каждом заседании он вносил по оптимизации строительства томского университета. По подсчетам исследователей, всего в течение десяти месяцев жизни в Томске Арнольд внёс свыше 120 предложений, из которых большинство было принято к исполнению или к сведению.

— Мой отец когда-то раскопал фонд строительного комитета в научной библиотеке ТГУ, — рассказывает Валерий Заселов. — Там прописано каждое заседание. Отец их все прочитал, внимательно , просмотрев даже взаимоотношения между членами комитета.

Угловые логотипы бумажных бланков: Комитета по постройке зданий Сибирского университета в г. Томске и строителя Сибирского университета М.Г. Арнольда с оригинальной подписью. Фото: из статьи «Первый строитель Томского университета инженер-архитектор М.Г. Арнольд»

Опираясь на протоколы с заседаний строительного комитета, Залесовы выяснили, что одним из важнейших предложений Арнольда стал запуск крупного кирпичного завода в Томске. Согласно предварительной смете Бруни для строительства университета требовалось 30 тысяч бревен, почти десять кубометров бутового камня и 15 миллионов кирпичей. Имеющиеся в Томске производственные мощности не могли обеспечить такой объем материалов.

Из книги «Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года» «Особенный недостаток чувствовался в начале работ в кирпиче: для работ в 1881 года едва удалось заготовить этого материалов до 600 тысяч штук, скупив весь кирпичи, имевшийся тогда в заводчиков в наличности по весьма высокой цене, от 15 до 18 рублей за тысячу, с доставкой».

Планировка территории будущей Университетской рощи, Музей истории ТГУ. Фото: Савелий Петрушев

Как пишут Залесовы в своей статье: «Инженер-архитектор [Арнольд] уже на втором заседании весьма компетентно представил техническое обоснование строительства специального кирпичного завода с зимним производством и машинной „формовкой“, который мог бы бесперебойно снабжать университетскую стройку».

— В Томске на тот момент было несколько маленьких кирпичных заводов. С них со всех собирали кирпич, но тогда стандартов особых не было — кирпичи отличались по размеру. Из такого материала строить было, конечно, невозможно, возникали большие погрешности. То есть, одна бригада работает одним кирпичом, вторая — другим, а когда им надо состыковаться, у них не получается. Тогда и пришли к мысли, что должен быть стандарт. Предложили открыть завод. Но денег сначала не дали. А потом Цибульский, который тоже был в составе комитета, вместе с купцом Михайловым вернулись к этой

Желая привнести в строительство новые технологии, но не найдя в Томске поддержки и понимания, Арнольд уехал в Красноярск. Архитектор, канд. ист. наук О.В. Богданова пишет, что Арнольд был отстранен от должности строителя университета в 1881 г. Строительный комитет обвинил его «в допущении технических ошибок при производстве». В Красноярске архитектор стал руководить возведением здания для мужской и женской гимназий, а с 1883 по 1884 занимал пост городского архитектора.

Строительство Императорского Томского университета заканчивалось уже без участия Арнольда. Музей истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

В течение первого года строительства под началом Арнольда выложить весь фундамент главного корпуса с флигелями, произвести облицовку кирпичных стен подвального этажа до цоколя, выложить фундамент под здание химического корпуса и кирпичную кладку стен второго этажа, устроить водопровод из университетского озера, а также выстроить деревянный астрономический дом до крыши, сараи, конюшни и временный деревянный мост через овраг на участке современного ботсада.

Но кто заканчивал эти работы? Расскажем в следующей серии.

