Два проекта: Как строили Императорский университет в Томске — 1 серия

28 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Почему главный корпус первого в Сибири университета выглядит именно таким, каким мы его знаем? Кто приложил руку к созданию его архитектурного облика? И какие идеи так и не были воплощены?

Первая серия нашего спецпроекта рассказывает о предложенных проектах и их архитекторах.

Как строили Императорский университет в Томске

В 1878 году решение о строительстве Императорского Томского университета стало вызовом для лучших зодчих империи. Архитектурный облик первого в России учебного корпуса, построенного специально для университета, должен был воплощать величие просвещения, но путь от проекта к возведению здания оказался тернист.

— Здание главного корпуса на тот момент должно было стать самым большим в Сибири. Ничего подобного ранее не строилось, — говорит заведующий кафедрой российской истории исторического факультета ТГУ Сергей Некрылов. — До этого вообще большинство университетов в начале получали какое-то здание, а потом строились. А Томский университет изначально строился с нуля. Например, если мы вспомним МГУ, там гимназия передавалась. Если мы вспомним СПбГУ, то им передали здание коллегий. Соответственно, это было эпохальное событие для всей Сибири и для Томска. Причем такое огромное здание удалось построить за короткий срок — всего пять лет.

Современный вид главного корпуса ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Еще до утверждения города, в котором будем располагаться первый в Сибири университет, архитектор Эдуард Эзет, обладатель неофициального титула «Активного строителя Омска», в 1876 году предложил свой проект главного корпуса вуза. Но его строительные идеи не нашли поддержки, проект был отвергнут.

Эдуард Эзет 1838–1892 гг. Архитектор, коллежский советник, омский городской голова (1883–1891), также с 1863 — городской архитектор Омска. По проектам Эзета в Омске были построены учительская семинария, первая классическая мужская гимназия, техническое училище, спальный и учебный корпуса Сибирской военной гимназии​ и др. ​​​​​​

Заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов пишет , что «комиссия упрекала архитектора в том, что он сильно занизил площади помещений, длинные коридоры осветил только с торцов, неверно сгруппировал помещения, неудобно расположил аудитории, не учел целый ряд необходимых сооружений — астрономическую обсерваторию, аптеку и другие».

— Также одной из веских причин отклонения проекта явилось также его размещение на территории, которая вскоре была признана неудовлетворительной и заменена другой, соседней, включавшей в себя городскую березовую рощу, — считает Залесов.

Проект Императорского Томского университета, разработанный Э.И. Эзетом весной 1876 г. и фрагмент городского плана (графическая реконструкция В.Г. Залесова). Фото: из статьи В.Г. Залесова. Императорский Томский университет: проект архитектора Э.И. Эзета 1876 г.

Позднее, когда стало известно, что студенческим городом станет именно Томск, перед архитекторами встала непростая задача: найти оптимальное решение, отвечающее всем требованиям и финансовым возможностям. Первым для разработки был приглашен академик архитектуры Александр Бруни.

Комиссия предоставила ему выработанные после отклонения проекта Эзета рекомендации и составила подробную программу на проектирование. Как пишет Залесов, в ней преследовались две цели: чтобы здания соответствовали своему назначению и были дешевы. В итоге проект Бруни, рассчитанный примерно на 600 000 рублей, включал, помимо главного, анатомический корпус, часовню, оранжерею, газовый завод и устройство водопровода.

Александр Бруни 1825–1915 гг. Архитектор, академик Императорской Академии художеств. По долгу службы в Дворцовом управлении строил и перестраивал принадлежавшие тому здания в Санкт-Петербурге, курировал строительство архива для Министерства императорского двора, отвечал за состояние Таврического дворца.

Однако на заседании технического-строительного комитета при Министерстве внутренних дел проект Бруни подвергли критике. В книге «Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года» отмечается, что проект оказался с некоторыми техническими недостатками, связанных, во-первых, со сжатыми сроками работы, а, во-вторых, с неполным соответствием техническому заданию.

Экспозиция Музея истории ТГУ, просвещённая открытию первого в Сибири университета. Фото: Савелий Петрушев

В результате Министерство народного просвещения передало эту работу другому архитектору — Эрнесту Жиберу, который в качестве тайного советника присутствовал на том заседании, где проект Бруни не приняли.

Эрнест Жибер 1823–1909 гг. Архитектор, художник и преподаватель, председатель Петербургского общества архитекторов. Среди наиболее известных его построек кафедральный храм Христа Спасителя в Самаре, Казанская церковь на Новодевичьем кладбище в Петербурге и др.

— Жибер поставил корпус примерно на то же самое место, что и Бруни. Только у него [Жибера] он получился более распластанный, и, как мне подсказывает архитектурное чутье, у него было больше возможностей для пристроек. — рассказывает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов. — Оба проекта выполнены в стиле позднего классицизма, хотя жиберовский [проект] уходит в эклектику, но он все равно выдержан . Все потому, что классицизм в то время считался наиболее приемлемым стилем для учебных заведений, поскольку они должны быть весомыми, величественными, тем более — Императорский университет. У Жибера более помпезный проект, у Бруни он проще, без особенностей — он только портик сделал с колоннами. А у Жибера будущий корпус университета походил на здание Императорской академии художеств — такой же купол, такие же скульптуры стоят.

Но-о-о…. За счет увеличения количества декоративных элементов на фасаде, а также за счет увеличения площади главного корпуса проект Жибера оказался почти в два раза дороже, чем проект Бруни!

Проект главного фасада ТГУ, чертеж Э.И. Жибера. Из фондов Музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Согласно смете, на постройку университетского корпуса, состоящего также из часовни, анатомического театра, астрономического дома, газового завода и прочих построек, потребовалось уже больше одного миллиона рублей.

— Когда Флоренский показал этот проект председателю Госсовета , он сказал знаменитую фразу, что сейчас заканчивается Русско-турецкая война 1877–1878 гг., и таких денег в бюджете нет. Поэтому решили вернуться к проекту Бруни, — рассказывает Сергей Некрылов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории исторического факультета ТГУ. — Но его всё-таки надо было дорабатывать.

Что же произошло с проектом Бруни дальше? Расскажем в следующей серии.

А пока предлагаем познакомиться с предпосылками и роли В. М. Флоринского в строительстве университета.

