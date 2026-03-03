Сегодня в Томске произойдёт полное лунное затмение

3 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня, 3 марта, томичи смогут наблюдать полное лунное затмение. Оно продлится час, сообщили на сайте Томского областного краеведческого музея.

В Томске Луна взойдёт уже к завершению полной фазы. Самые благоприятные условия для наблюдения будут на Дальнем Востоке.

Затмение начнётся с полутеневой фазы в 15:44, а полностью спутник Земли погрузится в тень в 16:51. Полная фаза продлится с 18:04 до 19:04, максимум придётся на 18:34.

В Томске Луна выйдет из-под горизонта в 18:54. В 20:18 она покинет тень Земли, а через четыре минуты начнёт выходить из полутени. Полностью затмение завершится в 21:26.

Следующий период полных лунных затмений ожидается с конца 2028 до конца 2029 года. До этого будут происходить только полутеневые и частные теневые затмения.

