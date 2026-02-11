Ряд поворотов налево запретят в Томске

11 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске готовятся запретить повороты налево на перекрестке улиц Нахимова и Вершинина, а также Карташова и пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на ул. Нахимова левый поворот будет запрещен на ул. Вершинина при движении от Коммунального моста в сторону пл. Южной. На пр. Ленина левый поворот на ул. Карташова будет запрещен при движении от пл. Ново-Соборной в сторону Лагерного сада.

В сообщении уточняется, что установка соответствующих знаков начнется на следующей неделе.

Предполагается, что вводимые меры помогут оптимизировать и увеличить пропускную способность на перекрестках.

