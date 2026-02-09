С начала года в Томске подешевели новостройки, жилье на вторичном рынке немного подорожало

9 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В январе в Томске на 3,4% снизилась средняя стоимость жилого «квадрата» в новостройках. При этом на вторичном рынке был зафиксирован прирост в 0,8%, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

Так, по итогам первого месяца 2026 года усредненная стоимость предложения на первичном рынке Томске снизилась до 148,9 тыс. рублей, а средняя цена квартиры составила 8,088 млн рублей. На вторичном рынке квадрат подорожал до 123,3 тыс. рублей, отдельная квартира — до 6,3 млн рублей.

Специалисты связывают изменения с периодом охлаждения цен после декабрьского ажиотажа.

— В этом году даже повышенный спрос со стороны тех покупателей, которые в преддверии ограничения семейной ипотеки с 1 февраля пошли за вторым жилищным кредитом, не обеспечил роста цен на первичном рынке сверх обычного январского уровня. Так что в феврале мы можем увидеть даже минусовые итоги. Средняя площадь квартир выросла за месяц на 0,4 кв. м — это говорит о том, что из структуры предложения вымываются малогабаритные объекты как наиболее доступные и востребованные, — пояснил директор сервиса Павел Луценко.

Уточняется, что по итогам января «квадрат» в новостройках подорожал в 40 из 70 крупнейших городов, подешевел в 27, остался прежним в трех. На вторичном рынке показатель вырос в 60 городах, снизился в четырех, не изменился в одном.

