«Сказка», «Лакомка», «Томичка»: как в Томске за один 1986 год появилось 40 новых заведений?

19 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

В полуподвалах и просто в подвалах, в заброшенных водонапорных башнях, в пристройках к кафетериям, на первых этажах новых многоэтажек, в переоборудованных пустующих помещениях... По всему Томску в 1986 году за рекордно короткий срок заработали маленькие и большие новые кафе.

О том, что это была за кампания, почему в Томске начали массово открывать заведения и кто реализовывал этот проект, рассказывает Алина Багинская, автор канала о краеведении «ЧЕРЕДА».

Алина Багинская исследователь истории Томска, лектор Проект «40 кафе» — это часть локальной истории со своими взлётами и падениями. Мы видим, что многие томичи до сих пор с ностальгией вспоминают те или иные из этих заведений. Хочется сохранить и зафиксировать городскую память об этих местах.

В 1986-м Томск охватил настоящий «гастрономический бум»: за год в самых неожиданных местах города — от водонапорных башен до подвалов жилых домов — открылись десятки новых кафе. Разные по профилю: вареничные, блинные, пирожковые, пельменные, пончиковые. Разные по названиям: «Сказка», «Лакомка», «Чай на лыжне», «Томичка». Но с общими целями — создать дополнительные места встреч и сделать общественный досуг содержательней.

Открытие одного из 40 заведений в Томске в 1986 г., из газеты «Красное знамя» Фото: предоставлено Алиной Багинской

Хотя в гонке под названием «Строим 40 кафе» власти преследовали и другие цели. В этот период по всему Союзу шла антиалкогольная кампания, а убытки, связанные с ней, нужно было как-то компенсировать. Поэтому вместо точек продажи и распития алкоголя придумали открыть что-то новое. Так летом 1986 года и появилась идея «40 кафе». Впервые она прозвучала в речи депутата Виктора Зоркальцева, первого секретаря Томского обкома.

До этого за пятилетку 1980–1985 годов в Томске было введено всего 18 специализированных предприятий общепита. К моменту реализации проекта «40 кафе» в городе таких точек насчитывалось всего 23 — с 730 посадочными местами на 450-тысячный город.

С открытием новых точек власть рассчитывала и на экономический эффект. В частности, на то, что:



— расширится рынок сбыта продукции;

— увеличатся производственные мощности;

— появятся новые рабочие места.

С вводом ещё 40 предприятий число посадочных мест планировалось увеличить более чем вдвое, на 1000! Ежедневно услугами специализированных кафе могли бы воспользоваться свыше 40 тысяч человек, а товарооборот предприятий увеличился бы на 5 миллионов рублей ежегодно.

Строить и обустраивать новые заведения выпало на долю промышленных предприятий и организаций Томска. Но удалось ли реализовать столь амбициозный проект «40 кафе»?

Кафе «Томь»

Внутри кафе «Томь». Вывеска с режимом работы. Из газеты «Красное знамя» Фото: предоставлено Алиной Багинской

Первое из 40 кафе — «Томь» — открылось в Ленинском районе. Оно расположилось на прогулочной палубе здания у речного вокзала. За его обустройство было ответственно ремонтно-строительное управление (РСУ) Речпорта.

Вид на кафе со стороны речного вокзала Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Оборудовали кафе всего за одну неделю! Торопились устроить открытие на праздник морского и речного флота. Гостям предлагали мороженое, охлаждённые напитки, фруктовые соки, кондитерские изделия, фрукты и халву.

Позднее кафе «Томь» перестроили — сейчас это административное здание в пер. Совпартшкольный, 2 Фото: Алина Багинская

«Старая башня»

Схема планируемых кафе в Кировском районе в 1986 г. Фото: из газеты «Красное знамя»

После открытия первого кафе в Ленинском районе активизировалась стройка и в Кировском. Администрация района за несколько дней оформила документацию, утвердила план мероприятий и сроки сдачи. Так на Южной площади появились сразу четыре заведения: кафе «Студенческое», «Пельменная», «Пирожковая» и «Пончиковая».

Заведения на пл. Южной — «Пельменная», «Пирожковая» и «Пончиковая», из фондов ТОКМ Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Старая водонапорная башня — сейчас это башня Лунева — тоже не осталась без внимания. Там разместили летнее кафе, а затем еще долгое время по наследству в ней была чебуречная, пока в 2012 году томич Александр Лунев не взялся за обустройство здания.

Фото: из архива издания

Архитекторы института «Томскгражданпроект» искали оптимальные решения по оборудованию и размещению открытой площадки для летнего кафе «Старая башня». Там подавали мороженое в вафельных стаканчиках, горячую выпечку, чай, прохладительные напитки и свежесваренный кофе.

«Лакомка»

Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Ряд интересных объектов общепита строился в 1986 году и на Каштаке. На улице 79-й Гвардейской дивизии по индивидуальному проекту, выполненному в рекордно короткий срок — всего за две недели — специалистами института «Томгипротранс» возвели отдельно стоящее кирпичное здание для кафе «Лакомка».

Интерьеры «Лакомки» Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

На улице перед заведением посетителей зазывали заглянуть в кафе светильники с цветными лампочками, смонтированные под светомузыку, необычные по форме разноцветные зонтики и реклама с подсветкой.

Сегодня на месте кафе «Лакомка» располагается ТЦ «Презент» Фото: Алина Багинская

В газетах того времени писали, что на открытие кафе ученики школы № 14 от имени всей детворы Каштака поблагодарили строителей за чудесный подарок и вручили им цветы, выращенные на пришкольном участке.

Кафе-автомат

Учебные заведения в гонке за открытие новых кафе тоже не отставали. Единственное в своём роде «кафе-автомат» открылось в 4-м корпусе Политехнического института в июле 1986 года. Иначе его называли «кафе без очередей».

Руководители института выделили для кафе просторное помещение, сумели своими силами оборудовать его, смонтировать и досрочно сдать в эксплуатацию. Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Принцип такого заведения был прост: достаточно опустить деньги, нажать кнопку, и автомат сам выдаст завтрак или обед. Особенно удобно это было для студентов, которые в перерывах между лекциями могли быстро перекусить.

Работницы кухни Фото: из газеты «Красное знамя»

В меню предлагали более десяти видов бутербродов — с сыром, маслом, колбасой, джемом, а также кофе со сгущённым молоком, чай и соки. Всего три работника такой кухни могли обслужить более тысячи человек в день.

«Томичка»

Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Кажется, что самый удачный пример из 40 кафе Томска 1986 года — это заведение «Томичка» в Горсаду. 24 рабочих дня и 500 человекочасов понадобилось коллективу НПО «Полюс» на его открытие. Гендиректор предприятия Петр Голубев тогда отметил, что эта стройка была хорошей школой воспитания.

«Воспитания любви к родному городу, чувства гордости за своё предприятие, чувства времени, в котором живёшь. Наконец, что тоже немаловажно, воспитания красоты», — говорил Голубев.

На открытии кафе «Томичка» Фото: из газеты «Красное знамя»

Про красоту скажем отдельно: на открытом воздухе новое место декорировали легкими разновысотными шатрами, оградой с кедровым орнаментом чугунного литья, окружавшей приподнятую летнюю площадку со световым оформлением и озеленением. В центре ее работал фонтан, вокруг были столики с сиденьями.

Внутри здания кафе установили мебельный гарнитур «Тамара» (писали, что второго такого в Томске не было). Приносили блюда официанты в элегантных сарафанах и пилотках. Для подачи напитков использовали конические стаканы с соломинкой, крошечные чашечки — для чёрного кофе и изящные креманки — для десертов.

Фото: из газеты «Красное знамя»

Для кафе того времени «Томичка» была довольно хорошо оснащена: фризер для выработки мягкого мороженого (производительность — 160 кг в смену), низкотемпературный прилавок, холодильник на 400 литров, электроплита, кипятильники, оборудование для выпечки блинной ленты.

«Томичка» среди остальных открытых в то время кафе работало довольно долго. Его «остатки» и сегодня можно найти справа от сцены Городского сада — металлические арочки. Фото: Алина Багинская

Фирменным блюдом считалось мороженое «Томичка» с сиропом и мякотью кедрового ореха, а также одноименный напиток из черники и мёда. Также посетителям предоставляли на выбор бутерброды, кондитерские изделия, выпечку, фрукты и овощи, зимой — пельмени и шашлыки.

Кафе-мороженое

В 1986 году водоразборные будки в разных частях города стали превращаться в кафе-мороженое. Так, одну из таких «башенок» в пер. Сакко, Томский завод резиновой обуви переоборудовал всего за месяц. Из отходов литья дюраля была сделана ограда, о которой сейчас напоминает безымянный периметр возле башни.

Кафе-мороженое в пер. Сакко и то, что от него осталось Фото: Алина Багинская

Фото: из архива издания, из газеты «Красное знамя»

Тогда же рабочие заводского РСУ заасфальтировали и благоустроили территорию, а сотрудники хозяйственного цеха установили оборудование. Больше всего, конечно, радовались ученики школы № 2, которые обещали разбить здесь цветники и следить за порядком.

Одновременно открылось кафе в «башенке» в пер. Ванцетти. Им занимались работники объединения «Томскнефтегазгеология». Фото: Алина Багинская

Фото: из архива издания, из газеты «Красное знамя»

Мороженое с наполнителями, свежий ароматный кофе, бутерброды — всё это было в ассортименте новых заведений. Лучшие технологи и кондитеры управления общественного питания разрабатывали для каждого из них фирменные блюда.

Чай на лыжне

Это место знакомо многим, кто регулярно ездит в сторону Богашево или Коларово. За это кафе было ответственно УВД, и неспроста: оно находилось напротив старого поста ГАИ, где до сих пор часто можно встретить дорожных полицейских.

Многие водители, проезжая по дороге из аэропорта в город и обратно, с удивлением рассматривали из окон своих автомобилей произошедшие в 1986 году изменения: «Каких-то три недели назад здесь был овраг, а теперь, словно из-под земли, вырос теремок с золотыми вензелями букв на остроконечном шпиле — «Чай».

Красочный, словно игрушечный, теремок у скоростной трассы должен был стать своего рода «визитной карточкой» Томска. Расположился он у «ворот» нашего города. В газете писали: «Отныне прибывающих из аэропорта томичей и гостей будет встречать этот приветливый сибирский домик».

Прямо у здания были расставлены оригинальные столы в виде массивных пней. Посетителям предлагали горячий чай, кофе, свежую выпечку и шашлыки.

Сегодня здесь располагается шиномонтаж, но о кафе напоминает форма крыши и — самое главное — сохранившийся шпиль с вензелями букв «Чай». Фото: Алина Багинская

Почему «Чай на лыжне» — вопрос отдельный. Томск в своё время был примером «лыжного досуга» по всему Союзу, и к вопросу удобства и благоустройства лыжных трасс подходил серьёзно. На одной из них и стоял этот «теремок».

«Сказка» от столовой №6

Фото: из фондов ТОКМ, архив издания

Следующее кафе из 1986 — «Сказка», которое обустроили работники Государственного подшипникового завода №5 — ГПЗ-5.

Роскошный зал с лепным потолком предназначался для банкетов. Но вместо хора бессвязных хмельных голосов там зазвучала детская речь. Сюда приходили группами и целыми классами. Разместиться было где — помещение рассчитывалось на 66 мест. В меню — достаточно широкий выбор коктейлей, соков, мороженого.

Фото: из газеты «Красное знамя»

Сейчас здание кафе «Сказка» не узнать. Оно располагалось между двумя общежитиями по ул. Транспортной, 2б, где теперь находится «Магнит».

Это было не единственное заведение от ГПЗ-5. В том же 1986 году завод построил ДКиТ — Дворец культуры и техники, внутри которого расположили одно из сорока кафе. Побывать в нем можно и сегодня — это современный развлекательный комплекс «Шарики», где пол местами покрыт мраморными плитами, а стены — фактурным бетоном.

«Солнышко»

Помимо двух предыдущих заведений, ГПЗ-5 был ответственен за открытие детского клуба и кафе «Солнышко» рядом с жилым домом, который они строили для своих рабочих. До сих пор на ул. Вокзальной, 41, висит их вывеска, правда в слове «кафе» несколько лет назад отвалилась буква «а».

Фото: Алина Багинская

В первый период приватизации в 1993 году кафе попало в руки «молодых дельцов», которые здесь, по словам местных жителей, устраивали «чёрт-те что». Поэтому после энергичных протестов на кафе повесили замок.

Висел он там до тех пор, пока «Ролтом» — так позже стал называться ГПЗ-5 — не превратился в соучредителя российско-швейцарского предприятия по производству мороженого. После этого «Солнышко» открылось вновь в качестве кафе-мороженого. А вот сколько ещё проработало — неизвестно. Сейчас в стенах этого кафе находится детско-юношеский центр «Огонёк».

Культовая «Лира»

Одним из культовых мест Томска когда-то было кафе «Лира». Его даже сравнивали с питерским «Сайгоном» — пристанищем творческой интеллигенции, хиппи и неформалов. Фото: из газеты «Красное знамя»

Это была первая в Томске кофейня, где могли предложить кофе на любой вкус: фирменный «Лира» с клюквенным сиропом, «Бодрость», «Ориент», «Калорийный», «Гляссе», «Димиана» (кофе с крепким чаем) и кофе по национальным рецептам. Готовили его в джезве на песке и подавали «невероятно вкусные канапе с куриным филе под сыром и майонезом».

Для 80-х годов это место считалось необычным: там был декоративный камин, над которым лежала поленница из настоящих берёзовых дров, оригинальные светильники, кирпичная кладка стен, панно с изображением городской кружевной старины.

Хотя в заведении не было «живой» музыки, на барной стойке располагался магнитофон. Каждый мог принести свои записи на кассете и попросить поставить. Фото: из газеты «Красное знамя»

Ответственным за открытие кафе был Электроламповый завод. А куратором от комсомола назначили Тамару Фёдоровну Демешеву. Она привезла в Томск идею подобного кафе из Прибалтики.

В кафе была своя знаменитость — тётя Зоя: фейсконтроль, швейцар, уборщица, посудомойка. Наверняка, она оставила особый след в памяти посетителей «Лиры». Фото: из газеты «Красное знамя»

«Лира» располагалась в подвале здания на пр. Ленина, 62. Так как в этом же здании тогда находились аудитории отделения журналистики ТГУ, его студенты стали первыми посетителями нового модного заведения. Говорят, что студенты-журналисты на контрольных могли попроситься «выйти» и через тайный проход между аудиторией и кафе попасть в «Лиру». Там по договорённости с барменами в уголочке уже заботливо были припасены шпаргалки.

В пристройке к зданию по пр. Ленина 62 располагалось кафе «Лира», а позднее — знаменитый ресторан 1990-х «Золотой дракон» Фото: Алина Багинская

В конце 1994 года кафе «Лира» было продано с открытого аукциона за 105 миллионов рублей. В помещении была сделана перепланировка с перегородками и мягкими скамьями, приобретя восточный колорит.

«Млечный путь»

Следующее кафе — «Млечный путь», которое славилось своими муссами. Оно располагалось на углу Красноармейской и Усова. Вероятно, кафе находилось в павильоне здания по ул. Красноармейской, 89 на первом этаже пятиэтажки. Фото: из газеты «Красное знамя»

Первыми впечатлениями об этом месте делились девушки, так как приходили они сюда не только перекусить, но и поглядеть на бармена из Киева Геннадия Киценко. Приехав в Сибирь, чтобы обогатить свой жизненный и профессиональный опыт, он обогатил томский общепит. Геннадий разработал и внедрил 15 десертных блюд, многие из которых стали «фирменными».

Репутация у кафе «Млечный путь» — или, скорее, десертного бара — была в своё время на высоте. И когда остальные заведения спустя год-два-три начали закрываться, оно продолжало пользоваться популярностью.

«Золотой ключик»

Фото: Алина Багинская

Кафе «Золотой ключик» в своё время ставилось в пример другим. Единственным его недостатком — который и недостатком-то не являлся — считались длинные очереди, стоящие туда из-за большой популярности заведения. В меню было несколько видов желе, самбук, напитки и всегда в наличии — мороженое.

Заметка 1987 года в газете «Красное знамя»: Дети редко пишут в редакцию, поэтому это письмо сразу привлекло наше внимание. Его прислал второклассник школы № 24 Сергей Коновалов: «Кафе „Золотой ключик“ — рядом со школой, в которой я учусь. Когда есть время, захожу туда. Мне очень нравится это кафе. Его быстро построили. Внутри очень красиво. А как готовят! Я ещё не видел ничего подобного. Спасибо всем, кто там работает».

За строительство этого кафе отвечало руководство объединения «Сибкабель», которое решило не оборудовать подвал в развалившемся доме, а снести здание и построить на его месте новое.

На волне всеобщей приватизации кафе отошло в собственность АО «Сибкабель». В 90-е там также подавали мороженое с разными сиропами, сливочный крем и горячие бутерброды.

Сегодня о прежних временах в кафе напоминает многое: остались фигурка Буратино на входе, внутри — большая иллюстрация с героями из сказки на стене, фигуры кота Базилио и лисы Алисы. До сих пор в заведении подают блюда из 80-х: сливочный крем (по желанию — с посыпкой из грецкого ореха) и абрикосовый самбук.

Не было никаких 40 кафе…

Фото: из газеты «Красное знамя»

Красивое название инициативы «Строим 40 кафе» за собой скрывало и недостатки, и недосказанность. На самом деле никаких 40 кафе не было. Точнее, самих кафе — как таковых — было немного, а вот остальные из этих 40 были магазины «Кулинария» и «Домовые кухни» в разных районах города.

Сколько заведений в итоге было построено в конце 1986 — начале 1987 года, сегодня точно не подсчитать, так как инициатива сначала захватила полгорода, а потом начались проблемы.

Сначала с дефицитом снабжения столкнулись практически все вновь открытые кафе. Например, кафе-автомат в ТПУ предлагало разные бутерброды, но прошло около трёх месяцев, и «выбор блюд сократился до скудности забегаловки-блинной». Некоторые автоматы и вовсе вышли из строя. Стали возникать очереди.

Некоторые кафе начали жаловаться на удалённость от центра и отсутствие рекламы. Например, кафе «Сказка» в микрорайоне ГПЗ-5. Его бригадир писала об уменьшении выручки: «Тысяча с половиной за месяц, а раньше один буфет вдвое больше давал».

Логика размещения некоторых заведений тоже была порой неясной. Если пончиковые на пл. Южной пользовались популярностью, то, например, «Вареничная» на пер. Курском — нет. Поэтому и работала ненормированно: с 11 до 14 и с 16 до 18 часов, выбор блюд также был скуден.

Сказывались и проблемы с названиями. Так, целых три одинаковых заведения открылись в разных районах города. Все назывались просто, скромно и одинаково — «Кафе-мороженое». Одно время были две «Блинных», две «Пончиковых», два «Молочных бара». Различать их местоположение можно было только добавив к названию улицу, на которой они размещались.

Кроме этого, с открытием кафе нужно было массово обучать всех желающих там работать — как обращаться с новой кухонной техникой, обслуживать гостей и многое другое. Однако нехватка кадров стала одной из причин, почему некоторые кафе стояли не работающими по нескольку дней.

Были и другие сложности, связанные с реализацией идеи открытия 40 кафе в Томске. Почти все из этих заведений не дожили до сегодняшних дней.

Однако их история — повод для ностальгии поколения студентов 80-х, тех, кто пользовался благами отделов «Кулинария», заходил пить кофе с коллегами и друзьями, или выбирал, в какое кафе-мороженое повести своих детей на выходных.

Текст: Алина Багинская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».