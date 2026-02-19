«Сказка», «Лакомка», «Томичка»: как в Томске за один 1986 год появилось 40 новых заведений?
В полуподвалах и просто в подвалах, в заброшенных водонапорных башнях, в пристройках к кафетериям, на первых этажах новых многоэтажек, в переоборудованных пустующих помещениях... По всему Томску в 1986 году за рекордно короткий срок заработали маленькие и большие новые кафе.
О том, что это была за кампания, почему в Томске начали массово открывать заведения и кто реализовывал этот проект, рассказывает Алина Багинская, автор канала о краеведении «ЧЕРЕДА».
Проект «40 кафе» — это часть локальной истории со своими взлётами и падениями. Мы видим, что многие томичи до сих пор с ностальгией вспоминают те или иные из этих заведений. Хочется сохранить и зафиксировать городскую память об этих местах.
В 1986-м Томск охватил настоящий «гастрономический бум»: за год в самых неожиданных местах города — от водонапорных башен до подвалов жилых домов — открылись десятки новых кафе. Разные по профилю: вареничные, блинные, пирожковые, пельменные, пончиковые. Разные по названиям: «Сказка», «Лакомка», «Чай на лыжне», «Томичка». Но с общими целями — создать дополнительные места встреч и сделать общественный досуг содержательней.
Хотя в гонке под названием «Строим 40 кафе» власти преследовали и другие цели. В этот период по всему Союзу шла антиалкогольная кампания, а убытки, связанные с ней, нужно было как-то компенсировать. Поэтому вместо точек продажи и распития алкоголя придумали открыть что-то новое. Так летом 1986 года и появилась идея «40 кафе». Впервые она прозвучала в речи депутата Виктора Зоркальцева, первого секретаря Томского обкома.
До этого за пятилетку 1980–1985 годов в Томске было введено всего 18 специализированных предприятий общепита. К моменту реализации проекта «40 кафе» в городе таких точек насчитывалось всего 23 — с 730 посадочными местами на 450-тысячный город.
С открытием новых точек власть рассчитывала и на экономический эффект. В частности, на то, что:
— расширится рынок сбыта продукции;
— увеличатся производственные мощности;
— появятся новые рабочие места.
С вводом ещё 40 предприятий число посадочных мест планировалось увеличить более чем вдвое, на 1000! Ежедневно услугами специализированных кафе могли бы воспользоваться свыше 40 тысяч человек, а товарооборот предприятий увеличился бы на 5 миллионов рублей ежегодно.
Строить и обустраивать новые заведения выпало на долю промышленных предприятий и организаций Томска. Но удалось ли реализовать столь амбициозный проект «40 кафе»?
Кафе «Томь»
Первое из 40 кафе — «Томь» — открылось в Ленинском районе. Оно расположилось на прогулочной палубе здания у речного вокзала. За его обустройство было ответственно ремонтно-строительное управление (РСУ) Речпорта.
Оборудовали кафе всего за одну неделю! Торопились устроить открытие на праздник морского и речного флота. Гостям предлагали мороженое, охлаждённые напитки, фруктовые соки, кондитерские изделия, фрукты и халву.
«Старая башня»
После открытия первого кафе в Ленинском районе активизировалась стройка и в Кировском. Администрация района за несколько дней оформила документацию, утвердила план мероприятий и сроки сдачи. Так на Южной площади появились сразу четыре заведения: кафе «Студенческое», «Пельменная», «Пирожковая» и «Пончиковая».
Старая водонапорная башня — сейчас это башня Лунева — тоже не осталась без внимания. Там разместили летнее кафе, а затем еще долгое время по наследству в ней была чебуречная, пока в 2012 году томич Александр Лунев не взялся за обустройство здания.
Архитекторы института «Томскгражданпроект» искали оптимальные решения по оборудованию и размещению открытой площадки для летнего кафе «Старая башня». Там подавали мороженое в вафельных стаканчиках, горячую выпечку, чай, прохладительные напитки и свежесваренный кофе.
«Лакомка»
Ряд интересных объектов общепита строился в 1986 году и на Каштаке. На улице 79-й Гвардейской дивизии по индивидуальному проекту, выполненному в рекордно короткий срок — всего за две недели — специалистами института «Томгипротранс» возвели отдельно стоящее кирпичное здание для кафе «Лакомка».
На улице перед заведением посетителей зазывали заглянуть в кафе светильники с цветными лампочками, смонтированные под светомузыку, необычные по форме разноцветные зонтики и реклама с подсветкой.
В газетах того времени писали, что на открытие кафе ученики школы № 14 от имени всей детворы Каштака поблагодарили строителей за чудесный подарок и вручили им цветы, выращенные на пришкольном участке.
Кафе-автомат
Учебные заведения в гонке за открытие новых кафе тоже не отставали. Единственное в своём роде «кафе-автомат» открылось в 4-м корпусе Политехнического института в июле 1986 года. Иначе его называли «кафе без очередей».
Принцип такого заведения был прост: достаточно опустить деньги, нажать кнопку, и автомат сам выдаст завтрак или обед. Особенно удобно это было для студентов, которые в перерывах между лекциями могли быстро перекусить.
В меню предлагали более десяти видов бутербродов — с сыром, маслом, колбасой, джемом, а также кофе со сгущённым молоком, чай и соки. Всего три работника такой кухни могли обслужить более тысячи человек в день.
«Томичка»
Кажется, что самый удачный пример из 40 кафе Томска 1986 года — это заведение «Томичка» в Горсаду. 24 рабочих дня и 500 человекочасов понадобилось коллективу НПО «Полюс» на его открытие. Гендиректор предприятия Петр Голубев тогда отметил, что эта стройка была хорошей школой воспитания.
«Воспитания любви к родному городу, чувства гордости за своё предприятие, чувства времени, в котором живёшь. Наконец, что тоже немаловажно, воспитания красоты», — говорил Голубев.
Про красоту скажем отдельно: на открытом воздухе новое место декорировали легкими разновысотными шатрами, оградой с кедровым орнаментом чугунного литья, окружавшей приподнятую летнюю площадку со световым оформлением и озеленением. В центре ее работал фонтан, вокруг были столики с сиденьями.
Внутри здания кафе установили мебельный гарнитур «Тамара» (писали, что второго такого в Томске не было). Приносили блюда официанты в элегантных сарафанах и пилотках. Для подачи напитков использовали конические стаканы с соломинкой, крошечные чашечки — для чёрного кофе и изящные креманки — для десертов.
Для кафе того времени «Томичка» была довольно хорошо оснащена: фризер для выработки мягкого мороженого (производительность — 160 кг в смену), низкотемпературный прилавок, холодильник на 400 литров, электроплита, кипятильники, оборудование для выпечки блинной ленты.
Фирменным блюдом считалось мороженое «Томичка» с сиропом и мякотью кедрового ореха, а также одноименный напиток из черники и мёда. Также посетителям предоставляли на выбор бутерброды, кондитерские изделия, выпечку, фрукты и овощи, зимой — пельмени и шашлыки.
Кафе-мороженое
В 1986 году водоразборные будки в разных частях города стали превращаться в кафе-мороженое. Так, одну из таких «башенок» в пер. Сакко, Томский завод резиновой обуви переоборудовал всего за месяц. Из отходов литья дюраля была сделана ограда, о которой сейчас напоминает безымянный периметр возле башни.
Тогда же рабочие заводского РСУ заасфальтировали и благоустроили территорию, а сотрудники хозяйственного цеха установили оборудование. Больше всего, конечно, радовались ученики школы № 2, которые обещали разбить здесь цветники и следить за порядком.
Мороженое с наполнителями, свежий ароматный кофе, бутерброды — всё это было в ассортименте новых заведений. Лучшие технологи и кондитеры управления общественного питания разрабатывали для каждого из них фирменные блюда.
Чай на лыжне
Это место знакомо многим, кто регулярно ездит в сторону Богашево или Коларово. За это кафе было ответственно УВД, и неспроста: оно находилось напротив старого поста ГАИ, где до сих пор часто можно встретить дорожных полицейских.
Многие водители, проезжая по дороге из аэропорта в город и обратно, с удивлением рассматривали из окон своих автомобилей произошедшие в 1986 году изменения: «Каких-то три недели назад здесь был овраг, а теперь, словно из-под земли, вырос теремок с золотыми вензелями букв на остроконечном шпиле — «Чай».
Красочный, словно игрушечный, теремок у скоростной трассы должен был стать своего рода «визитной карточкой» Томска. Расположился он у «ворот» нашего города. В газете писали: «Отныне прибывающих из аэропорта томичей и гостей будет встречать этот приветливый сибирский домик».
Прямо у здания были расставлены оригинальные столы в виде массивных пней. Посетителям предлагали горячий чай, кофе, свежую выпечку и шашлыки.
Почему «Чай на лыжне» — вопрос отдельный. Томск в своё время был примером «лыжного досуга» по всему Союзу, и к вопросу удобства и благоустройства лыжных трасс подходил серьёзно. На одной из них и стоял этот «теремок».
«Сказка» от столовой №6
Следующее кафе из 1986 — «Сказка», которое обустроили работники Государственного подшипникового завода №5 — ГПЗ-5.
Роскошный зал с лепным потолком предназначался для банкетов. Но вместо хора бессвязных хмельных голосов там зазвучала детская речь. Сюда приходили группами и целыми классами. Разместиться было где — помещение рассчитывалось на 66 мест. В меню — достаточно широкий выбор коктейлей, соков, мороженого.
Сейчас здание кафе «Сказка» не узнать. Оно располагалось между двумя общежитиями по ул. Транспортной, 2б, где теперь находится «Магнит».
Это было не единственное заведение от ГПЗ-5. В том же 1986 году завод построил ДКиТ — Дворец культуры и техники, внутри которого расположили одно из сорока кафе. Побывать в нем можно и сегодня — это современный развлекательный комплекс «Шарики», где пол местами покрыт мраморными плитами, а стены — фактурным бетоном.
«Солнышко»
Помимо двух предыдущих заведений, ГПЗ-5 был ответственен за открытие детского клуба и кафе «Солнышко» рядом с жилым домом, который они строили для своих рабочих. До сих пор на ул. Вокзальной, 41, висит их вывеска, правда в слове «кафе» несколько лет назад отвалилась буква «а».
В первый период приватизации в 1993 году кафе попало в руки «молодых дельцов», которые здесь, по словам местных жителей, устраивали «чёрт-те что». Поэтому после энергичных протестов на кафе повесили замок.
Висел он там до тех пор, пока «Ролтом» — так позже стал называться ГПЗ-5 — не превратился в соучредителя российско-швейцарского предприятия по производству мороженого. После этого «Солнышко» открылось вновь в качестве кафе-мороженого. А вот сколько ещё проработало — неизвестно. Сейчас в стенах этого кафе находится детско-юношеский центр «Огонёк».
Культовая «Лира»
Это была первая в Томске кофейня, где могли предложить кофе на любой вкус: фирменный «Лира» с клюквенным сиропом, «Бодрость», «Ориент», «Калорийный», «Гляссе», «Димиана» (кофе с крепким чаем) и кофе по национальным рецептам. Готовили его в джезве на песке и подавали «невероятно вкусные канапе с куриным филе под сыром и майонезом».
Для 80-х годов это место считалось необычным: там был декоративный камин, над которым лежала поленница из настоящих берёзовых дров, оригинальные светильники, кирпичная кладка стен, панно с изображением городской кружевной старины.
Ответственным за открытие кафе был Электроламповый завод. А куратором от комсомола назначили Тамару Фёдоровну Демешеву. Она привезла в Томск идею подобного кафе из Прибалтики.
«Лира» располагалась в подвале здания на пр. Ленина, 62. Так как в этом же здании тогда находились аудитории отделения журналистики ТГУ, его студенты стали первыми посетителями нового модного заведения. Говорят, что студенты-журналисты на контрольных могли попроситься «выйти» и через тайный проход между аудиторией и кафе попасть в «Лиру». Там по договорённости с барменами в уголочке уже заботливо были припасены шпаргалки.
В конце 1994 года кафе «Лира» было продано с открытого аукциона за 105 миллионов рублей. В помещении была сделана перепланировка с перегородками и мягкими скамьями, приобретя восточный колорит.
«Млечный путь»
Первыми впечатлениями об этом месте делились девушки, так как приходили они сюда не только перекусить, но и поглядеть на бармена из Киева Геннадия Киценко. Приехав в Сибирь, чтобы обогатить свой жизненный и профессиональный опыт, он обогатил томский общепит. Геннадий разработал и внедрил 15 десертных блюд, многие из которых стали «фирменными».
Репутация у кафе «Млечный путь» — или, скорее, десертного бара — была в своё время на высоте. И когда остальные заведения спустя год-два-три начали закрываться, оно продолжало пользоваться популярностью.
«Золотой ключик»
Кафе «Золотой ключик» в своё время ставилось в пример другим. Единственным его недостатком — который и недостатком-то не являлся — считались длинные очереди, стоящие туда из-за большой популярности заведения. В меню было несколько видов желе, самбук, напитки и всегда в наличии — мороженое.
Заметка 1987 года в газете «Красное знамя»:
Дети редко пишут в редакцию, поэтому это письмо сразу привлекло наше внимание. Его прислал второклассник школы № 24 Сергей Коновалов:
«Кафе „Золотой ключик“ — рядом со школой, в которой я учусь. Когда есть время, захожу туда. Мне очень нравится это кафе. Его быстро построили. Внутри очень красиво. А как готовят! Я ещё не видел ничего подобного. Спасибо всем, кто там работает».
За строительство этого кафе отвечало руководство объединения «Сибкабель», которое решило не оборудовать подвал в развалившемся доме, а снести здание и построить на его месте новое.
На волне всеобщей приватизации кафе отошло в собственность АО «Сибкабель». В 90-е там также подавали мороженое с разными сиропами, сливочный крем и горячие бутерброды.
Сегодня о прежних временах в кафе напоминает многое: остались фигурка Буратино на входе, внутри — большая иллюстрация с героями из сказки на стене, фигуры кота Базилио и лисы Алисы. До сих пор в заведении подают блюда из 80-х: сливочный крем (по желанию — с посыпкой из грецкого ореха) и абрикосовый самбук.
Не было никаких 40 кафе…
Красивое название инициативы «Строим 40 кафе» за собой скрывало и недостатки, и недосказанность. На самом деле никаких 40 кафе не было. Точнее, самих кафе — как таковых — было немного, а вот остальные из этих 40 были магазины «Кулинария» и «Домовые кухни» в разных районах города.
Сколько заведений в итоге было построено в конце 1986 — начале 1987 года, сегодня точно не подсчитать, так как инициатива сначала захватила полгорода, а потом начались проблемы.
Сначала с дефицитом снабжения столкнулись практически все вновь открытые кафе. Например, кафе-автомат в ТПУ предлагало разные бутерброды, но прошло около трёх месяцев, и «выбор блюд сократился до скудности забегаловки-блинной». Некоторые автоматы и вовсе вышли из строя. Стали возникать очереди.
Некоторые кафе начали жаловаться на удалённость от центра и отсутствие рекламы. Например, кафе «Сказка» в микрорайоне ГПЗ-5. Его бригадир писала об уменьшении выручки: «Тысяча с половиной за месяц, а раньше один буфет вдвое больше давал».
Логика размещения некоторых заведений тоже была порой неясной. Если пончиковые на пл. Южной пользовались популярностью, то, например, «Вареничная» на пер. Курском — нет. Поэтому и работала ненормированно: с 11 до 14 и с 16 до 18 часов, выбор блюд также был скуден.
Сказывались и проблемы с названиями. Так, целых три одинаковых заведения открылись в разных районах города. Все назывались просто, скромно и одинаково — «Кафе-мороженое». Одно время были две «Блинных», две «Пончиковых», два «Молочных бара». Различать их местоположение можно было только добавив к названию улицу, на которой они размещались.
Кроме этого, с открытием кафе нужно было массово обучать всех желающих там работать — как обращаться с новой кухонной техникой, обслуживать гостей и многое другое. Однако нехватка кадров стала одной из причин, почему некоторые кафе стояли не работающими по нескольку дней.
Были и другие сложности, связанные с реализацией идеи открытия 40 кафе в Томске. Почти все из этих заведений не дожили до сегодняшних дней.
Однако их история — повод для ностальгии поколения студентов 80-х, тех, кто пользовался благами отделов «Кулинария», заходил пить кофе с коллегами и друзьями, или выбирал, в какое кафе-мороженое повести своих детей на выходных.
Текст: Алина Багинская
