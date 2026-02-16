Чудом сохранившиеся кадры: выставка старинной фотографии открылась в Томске

16 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 15 февраля, в Музее историй Томска в Изумрудном доме открылась выставка «Утерянный Томск». Зрителям представили редкие кадры города, сделанные более века назад ученым и ректором Императорского Томского университета Василием Сапожниковым.

Выставка подготовлена совместно с известным томским фотографом, членом Русского географического общества и Союза фотохудожников России Михаилом Дроновым на основе его коллекции старинных фотографий.

В экспозицию вошли не только сохранившиеся работы Сапожникова. Посетители смогут увидеть фотопортреты конца XIX — начала XX веков, созданные в известных томских фотоателье того времени: А. А. Хаймовича, Л. М. Пейсахова, Н. С. Юнышева, Ю. Ф. Ержинского, В. Е. Коркина, а также в мастерской «Милевский и Дубровин».

Кроме того, на выставке демонстрируются образцы фотографической техники и специального оборудования, относящиеся к периоду от начала до второй половины XX века.

Экспозиция работает по адресу: ул. Белинского, 19 (2 этаж).

