18+
18+
РЕКЛАМА

Зон самообслуживания в почтовых отделениях Томской области стало в два раза больше

Город, Томские новости, интересные новости Томска отправить посылку бандероль из Томска Зон самообслуживания в почтовых отделениях Томской области стало в два раза больше

В почтовых отделениях Томской области увеличилось количество зон самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Теперь они есть в 15 офисах Почты России.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, в начале проекта Почта открыла зоны самообслуживания в семи крупных почтовых отделениях региона с самым большим потоком корреспонденции и посылок. Теперь они работают в 15 почтовых офисах в Томске, Колпашеве, Стрежевом, Северске и Белом Яре.

— Технологии делают Почту быстрой, доступной и удобной как для посетителей, так и для сотрудников отделений. Возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке оказалась востребованной у тех, кто ценит собственное время. Поэтому мы расширили количество отделений с зонами самообслуживания, — прокомментировала директор УФПС Томской области Анна Чимякова.

В зоне самообслуживания — компьютер, весы и принтер. С их помощью клиент может оформить и оплатить отправление, указать точный вес и распечатать бланк для наклеивания на посылку. Готовое отправление останется передать оператору.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет премьера фильма о первой автономной велогонке по Байкалу

21 января 2026
Томские новости

В Томске временно закрыли ледовые горки

10 февраля 2026
Томские новости

Режим «черного неба» в Томске продлен

19 января 2026
Томские новости

Томский политех организует бесплатные экскурсии для детей

28 января 2026
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают на читку «Игра в аксессуары»

20 января 2026
Томские новости

Жителей Томской области ожидает сложное половодье — Росгидромет

5 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на «свидание» с историческими личностями

4 февраля 2026
Томские новости

Пункт весогабаритного контроля, следящий за скоростью и ремнями, запустили в Томской области

3 февраля 2026