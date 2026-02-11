Зон самообслуживания в почтовых отделениях Томской области стало в два раза больше

11 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В почтовых отделениях Томской области увеличилось количество зон самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Теперь они есть в 15 офисах Почты России.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, в начале проекта Почта открыла зоны самообслуживания в семи крупных почтовых отделениях региона с самым большим потоком корреспонденции и посылок. Теперь они работают в 15 почтовых офисах в Томске, Колпашеве, Стрежевом, Северске и Белом Яре.

— Технологии делают Почту быстрой, доступной и удобной как для посетителей, так и для сотрудников отделений. Возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке оказалась востребованной у тех, кто ценит собственное время. Поэтому мы расширили количество отделений с зонами самообслуживания, — прокомментировала директор УФПС Томской области Анна Чимякова.

В зоне самообслуживания — компьютер, весы и принтер. С их помощью клиент может оформить и оплатить отправление, указать точный вес и распечатать бланк для наклеивания на посылку. Готовое отправление останется передать оператору.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».