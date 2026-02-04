18+
Признание зданий аварийными не лишает их государственной охраны — верховный суд РФ

Верховный суд РФ обосновал запрет на снос исторических зданий, которые были признаны аварийными. Решение было принято по результатам рассмотрения административного иска жилищно-строительного кооператива об оспаривании положений приказа Минкульта РФ, согласно которым два томских деревянных дома XIX века постройки были включены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Как уточняют в телеграм-канале союза строителей Томской области, заявитель указал, что заключил с мэрией Томска договор о развитии застроенной территории, при этом оба здания подлежали сносу, так как были признаны аварийными и на их месте планировалось построить многоквартирный дом и деловой центр.

В итоге суд решил, что нормативный правовой акт принят с соблюдением установленного законом порядка, а научно-проектная документация, положенная в обоснование издания приказа, «выполнена в рамках мероприятий по сохранению и развитию исторического поселения, направлена на максимальное сохранение городского ландшафта, его планировочной структуры и исторической среды».

Также ВС РФ указал, что признание зданий аварийными не исключает их исторической ценности и не лишает государственной охраны.

— Сохранение таких исторически ценных градоформирующих объектов является приоритетной задачей государства. При этом допускается реконструкция таких зданий, но с соблюдением установленных ограничений и сохранением исторического облика, что обеспечит баланс публичных и частных интересов, — говорится в сообщении суда.

