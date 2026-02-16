«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли

16 февраля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в Сибирском строительном форуме «Стратегии ускорения темпов строительства» и выставке «Сибирская строительная неделя». Компания представила комплекс цифровых продуктов, которые позволяют создать современное комфортное и безопасное пространство в многоквартирных домах.

Выступая на сессии Общественного совета Минстроя России «Новые цифровые технологии в строительстве», директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Дмитрий Рогозин рассказал, что импортозамещение является ключевым приоритетом компании в сфере цифровизации жилого фонда. «Ростелеком» разработал отечественное решение для контроля за домом и придомовой территорией — экосистему «Ключ», которой пользуются жильцы многоквартирных домов в 440 населенных пунктах России.

«Наличие качественной цифровой инфраструктуры и интеллектуальных сервисов является сегодня одним из ключевых критериев для современного жилья, напрямую влияя на его инвестиционную привлекательность и ликвидность на рынке. Наша платформа „Ключ“ предлагает универсальное технологичное решение, адаптированное для объектов как первичного, так и вторичного жилищного фонда. Общее число домохозяйств, которые сегодня пользуются сервисом, превышает 820 тысяч», — отметил директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Дмитрий Рогозин.

В «Ростелеком Ключ» входят такие услуги как умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, система контроля удаленного доступа, приборы учета с автоматическим сбором показаний и умные шлагбаумы. В прошлом году компания представила два новых решения — сервис «Свободные парковки» с поиском места для автомобиля у дома в режиме онлайн и систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях через домофоны в квартирах.

«Мы видим высокий и устойчивый спрос на продукты экосистемы „Ключ“ в Сибири. В 2025 году он вырос на 20%, сейчас платформой пользуются жильцы свыше 1 300 многоквартирных домов. Особенно востребована облачная домофония, как современная и экономичная альтернатива устаревшим системам. Сейчас мы активно внедряем новую для Сибири опцию — распознавание лиц. Решение автоматически открывает подъездную дверь, опираясь на математическую модель внешности жильцов», — подчеркнул директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

«Новосибирская область традиционно входит в число лидеров в России по внедрению наших цифровых решений для дома: здесь расположена четверть всех многоквартирных домов Сибири, оснащенных сервисами „Ключа“. В 2025 году к платформе подключились 1,5 тысячи семей региона, общее количество пользователей достигло 38,5 тысяч», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»), которые соответствуют высшим стандартам надежности Tier III.

