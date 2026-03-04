В Томске к 8 марта пройдет лекция о солдатках, покрытках и вековухах

4 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 8 марта, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «От рассвета до заката: четыре лика женщины». Посетителям расскажут о ключевых этапах жизни женщины в русской традиции — детстве, девичестве, замужестве и старости.

Как сообщают организаторы, лекторы объяснят, кого в старину называли вековухами, покрытками и солдатками и почему к последним в обществе относились настороженно.

А еще томичам расскажут, что такое «снохачество», какие тайны хранят народные обычаи и так ли строги на Руси были нравы в отношениях между полами.

Лекцию проведут экскурсоводы музея Виктория Корепанова и Ирина Кокарева.

Мероприятие состоится 8 марта в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Начало в 17.00, стоимость билета — 500 рублей.

14+

