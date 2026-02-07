18+
В Томске ограничат движение на участке ул. Мокрушина

В понедельник, 9 февраля, в Томске временно ограничат движение на участке ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от дома №1 до дома №7. Ограничение будет действовать с 8.00 понедельника, 9 февраля, до 20.00 вторника, 17 февраля. В это время на указанном участке будут проводить работы специалисты ООО «Стройгаз».

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

