На днях томичей ждет снег с дождем и гололед

17 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В ближайшие дни, 18 и 19 февраля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются снег с дождем, метели, отложение мокрого снега и гололедные явления. Порывы ветра могут достигать 16-21м/с, на дорогах сильная гололедица, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг, 19 февраля, томичей ждет резкое похолодание.

В связи с получение данного прогноза горожан просят не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».