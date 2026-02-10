Томичка стала лучшей на Кубке России по рыболовному спорту

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские спортсмены успешной выступили на Кубке России по рыболовному спорту, который прошел в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в «ловле на мормышку со льда» приняли участие 150 рыбаков. По итогам соревнований томская спортсменка Надежда Шамина взяла «золото» в личном зачёте среди женщин, став первой обладательницей этого титула в Томской области.

В командном зачёте мужская сборная региона выиграла серебряные медали. В составе команды выступили Сергей Куликов, Антон Кучинский, Андрей Комаров, Александр Гульбин и Виктор Ильин.

Команду к соревнованиям подготовил тренер Евгений Власов.

